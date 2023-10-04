【打風消息】天文台現掛一號風球、強颱風「小犬」進入香港800公里　港股交易受影響機會降？

▲ 【打風消息】熱帶氣旋「小犬」最新消息

熱帶氣旋小犬現處於西太平洋區域，並增強為「強颱風」。香港天文台星期三（4日）晚上9時40分發出一號戒備信號，但預料星期四（5日）普遍吹強風的機會不大，一號戒備信號會在星期四大部分時間維持。天文台預計受小犬及季候風影響，本港周末期間可能有狂風驟雨，吹偏北強風，部分地區包括離岸及高地風力尤其大，天氣顯著較涼。

晚上10時，強颱風小犬集結在香港以東約790公里，即在北緯22.0度，東經121.8度附近，預料向西移動，時速約12公里，移向台灣南部一帶。

小犬預計周四掠過台灣南部

天文台稱，小犬預計周四掠過台灣南部及移向廣東東部沿岸海域 ，與香港保持超過500公里距離。天文台預料，小犬會在本周後期繼續向西移動靠近珠江口一帶，同時受東北季候風影響逐漸減弱。會否發出更高的熱帶氣旋警告信號，則視乎小犬減弱速度和與珠江口的距離。

按天文台最新路徑預測，港股交易受影響的可能性較原先估計為低。天文台特別撰文指出，東北季候風與熱帶氣旋產生微妙的相互作用，令「秋颱」不論在路徑和強度上都比較多變。

熱帶氣旋小犬最新路徑預測

港股遇颱風或極端天氣時安排

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

港股今年交易屢受天氣因素而停市，包括7月17日因颱風「泰利」襲港、9月1日因颱風「蘇拉」吹襲、9月8日再因破紀錄黑雨而停市。

相關文章：

【保監局】姚建華：已提醒保險業迅速處理極端天氣理賠申請 全港僅37%車主買「全保」