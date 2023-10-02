【十一黃金周】信和：旗下商場過去3日人流及生意額按年升2成

▲ 【十一黃金周】信和集團：旗下商場過去3日人流及生意額按年升2成

中秋國慶長假期，信和集團公布，旗下香港商場人流及生意額按年升20%。集團資產管理董事蔡碧林指出，旗下商場響應政府振興經濟，推出連串夜間消費活動及夜泊優惠，除了不少香港顧客到商場參與活動及消費，亦有旅客趁國慶黃金周特地來港購物旅遊，人流及消費氣氛暢旺，自詡大大提升商戶生意。

信和指，國慶煙花匯演闊別5年再辦，遊客區尖東美食里十一當晚多間餐廳出現爆滿情況，有商戶更指早於一個星期已收到 90%預訂煙花觀賞座位，長周末假期生意比平日高 20%。

信和表示，旗下商場除了推出「額外1小時夜泊優惠」，也舉行一連串活動如「全城為亞運打氣」、奧海城「英超睇波派對」、荃新天地「中秋市集啤一啤」及屯門市廣場「Beauty World 激賞祭」。

夥工銀推信用卡簽賬優惠 最多獲300元商場現金券

此外，信和集團商場聯同工商銀行推出信用卡簽賬獨家優惠「亞運全城賞」，顧客於場內憑指定信用卡消費滿指定金額，即有機會獲取高達300元的商場現金券。

至於屯門市廣場亦推出「旅客最高消費賞」，活動期間於屯門市廣場累積同日最高消費之首3名旅客可獲贈APPLE iPhone 14 256GB 智能手機1部，而最高消費之第 4 至 8 名旅客可獲贈Maxcare動能頸背墊復刻版1部。

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記者：伍鍵文