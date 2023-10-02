【職場熱話】中年失業男兩年半寄800封求職信都無回音 網民勸勿做藍領否則會被標籤為工人

在職場中，年齡是否成為了一道看不見的門檻？有網民在網上討論區發文，指自己40歲以上，以前任職管理層，現時已失業兩年半，他認為是因職場年齡歧視導致多次求職都沒有結果，感迷惘的他便詢問網民意見。網民都指出年齡確是導致長期失業的因素，也認為他不可能找到與原本職位相同待遇的工作，建議他接受現實並找兼職工作。

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按圖看樓主經歷：

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有網民形容樓主是「踏入中年危機」，又表示理解樓主求職時遇到的年齡歧視「現在很多廣告都寫明只請多少歳之間的」、「曾面試被問介不介意上司年紀比我小，見完工也只是說一句覺得我不錯、想請我的，但都沒有回音」，也指「坦白說，同樣出這麼多工資，很自然會想請年輕一點，很多老闆怕50歲後的人工作能力會跌很快，通常是除非真的沒人見，才會請年紀大」、「有50歲的話，我強烈建議面對現實轉行，做保安也好。」

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網民又認為不可能找與以前同等的薪酬待遇，「找文職工特別是要求高，有很多大學生和碩士生畢業都跟一些高級文憑和中學畢業生一起『爭飯碗』，搞到文職這一行真是『做爛市』」、「40歲後兼中層管理以上的工，都是經朋友或行家介紹，樓主應該明白這個年紀找工作『識人好過識字』」、「勞工階層空缺最多，只是你死要面不肯去做」、「建議你還是放下身段，找些自己的年齡層大多數會請的工作。」

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亦有網民建議樓主轉行或找兼職，「如沒有積蓄，只能轉藍領工，現在白領工已大部分高速地被AI取代中」、「好過天天是家裡發呆，遲早不傻都變傻，時間不等人」、「苦力工、洗碗什麼工都做著，有工作起碼有收入。」不過有網民不同意，認為做過苦力工作，更難重回本業，「我2020年失業期間做通宵散工，包括苦力、清潔、吃朝、理貨員，也不斷發求職信，結果面試時，別人一知道我做了藍領、其他工，就算只是一個禮拜，都會被標籤為一個工人，問我為什麼轉業，就算我強調沒有轉業也沒用。」

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也有網民認為樓主應先審視自身問題，「正常人失業一年，都會知道放下身段去找其他工，最少有收入養活自己」、「外面公司很多請不到人，樓主應該要求高」、「你輕時沒為過將來打算，覺得份工是一定會做到退休，到中年時才發現現實和想像有落差」，建議樓主「不想繼續『坐吃山崩』的話，找兼職做著」、「接受現實」，又指樓主不上進」，「我四十幾歲也去了讀書進修，而你這兩年半你為自己創造了什麼條件呢？」

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