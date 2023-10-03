  • 30°C
香港時間 : 20231003日 (週二) 19:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美股盤前】美滙升穿107　美債息見4.7厘　道指期貨升23點、納指期貨反覆（不斷更新）

股市 18:05 2023/10/03

分享：

分享：

聯邦政府暫時避過停擺，加上昨日公布的兩項製造業數據均好過市場預期，觸發市場對聯儲局年內會繼續加息的憧憬升溫，帶動美國國債息率持續上升，美國10年期國債息率升至4.7厘，再創逾16年高位，美國30年期國債息率更升穿4.8厘，則為2010年來高位。美滙指數亦持續走強，突破107關，暫報107.02。

紐約梅隆投資管理美國宏觀主管Sonia Meskin表示，在利率急劇上升的情況下，消費者支出強勁、房地產市場有力，甚至製造業都顯示出韌性，這說明經濟從根本上來說比上個周期要強勁得多。

美股周一個別發展，美股期貨周二於盤前個別發展，道指期貨升23點，納指期貨微跌3點，美國今日將會公布8月JOLTS職位空缺數。

港股、ADR市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

點擊圖片放大
+2

即市走勢︰

【18：05】美滙升穿107 美債息見4.7厘 道指期貨升23點、納指期貨反覆

【16：05】【META】想Facebook、IG無廣告？　Meta據報研在歐洲試推月費110元訂閱計劃

【15：49】【金融中心】新加坡洗黑錢案凍結資產增至近160億港元　或涉家族辦公室運作

【14：26】【美國加息】宏利投資管理：聯儲局貨幣政策轉中性已利好債市　看好未來12個月亞債表現

【13：40】【澳洲議息】澳洲連續4次不加息　澳元跌至近一年低位、兌港元4.94算

【13：23】【美國經濟】摩通策略師：現時市場討論話題與2007年金融危機爆發前完全相同　籲謹慎對待

【12：18】道指期貨跌43點，報33595點，標指期貨跌3點，報4320點，納指期貨跌9點，報14975點。

【11：54】【日圓走勢】日本政府續「出口術」圖遏日圓跌勢、日圓兌港元於5.2算徘徊　鈴木俊一：隨時準備採取應對措施

【11：46】【美股焦點】微軟CEO上庭斥Google壟斷案論點虛假：蘋果利用微軟抬價　官提問：蘋果為何要轉投低質Bing？

【10：37】【大戶部署】瑞銀：對沖基金對股市看法轉中性　料未來兩周拋售總值200億至300億美元股份

【10：10】【字節跳動】字節跳動向美國員工回購3億美元股份　公司估值再較去年低26%

【08：30】【儲局官員】鮑曼︰儲局或需再多次加息　令通脹回落至目標水平

【08：08】【儲局官員】巴爾︰利率可能處於或接近限制性水平　焦點將落於維持高利率多久

【07：53】【芯片大戰】美國據報最快月初收緊對內地出口人工智能芯片等限制

開市追揸沽
【開市追揸沽】港股、美股十月走勢前瞻 恒大系復牌後部署

====以下為10月2日美股市況====

美國國會兩院先後通過為期45日的臨時撥款法案，避免聯邦政府停擺，惟聯儲局多位要員表態要繼續遏止通脹 ，美債息急升令股市受壓，道指早段曾挫287點，其後跌幅縮窄，仍連跌第8個交易日。

即睇美股收市：

點擊圖片放大
+7
+6

美國10年債息一度升至4.706厘，為2007年以來新高，道指反覆滑落，截至今晨4時（即收市），跌74點，報33433點；標指升不足1點，報4288點；納指升88點，報13307點。美國10年期債息報4.691厘，美滙報106.999，升0.78%。

標指上季累跌3.6%，瑞銀料對沖基金在未來兩周以電腦程式沽盤模式，拋售總值200億至300億美元的美股組合，或加劇大市跌勢。

美國聯儲局主席鮑威爾在公開場合發表講話，強調當局政策重點是要美國維持健康的經濟， 美國經濟仍在走出疫情影響過程中，局方的目標是持續強勁的勞動力市場。

日本央行再啟動計劃額外買債，日圓跌0.3%，報149.79，刺激美滙指數上升。

儲局理事Michelle Bowman重申可能還需多次加息，才能使通脹率回歸央行2%的目標水平。

聯儲局理事巴爾（Michael Barr）指出， 聯儲局很可能已經非常接近足夠限制性的政策力度， 很可能還要在一段時間內維持高利率。

巴爾認為過去緊縮政策的影響， 在未來幾個月中還不能全部顯現。美國勞動力市場緊張，但供需正在趨於更好的平衡。美國經濟軟著陸的可能性比之前更高。巴爾談到貨幣政策是一種粗糙的工具，可能不適合應對特定的金融穩定威脅。

美國費城聯儲銀行行長哈克（Patrick Harker）亦表示， 聯儲局正付出努力，以實現物價穩定與就業最大化目標。

美國參議院在聯邦政府停擺前一刻，通過45日臨時撥款議案，並交由總統拜登簽署，令聯邦政府可運作至11月17日，但美債息未見回落，反映相關風險對市場影響不大。BMO財富管理公司指，金融市場原本預期政府關閉，因此法案一定程度上緩解了緊張，然而現在只是暫時解除籠罩在市場上的陰霾，料利率和聯儲局的強硬立場仍然會在未來數周左右市場。

聯邦政府避過停擺，多項統計數據本周如常公布，市場聚焦就業數據，當中以周五（6日）公布的非農新增職位及失業率數字最為關鍵。

即市走勢︰

【01：25】市場消息：美國汽車製造商集團稱燃油經濟性懲罰令人擔憂，將損害美國競爭力。

【01：24】市場消息：據外媒獲得的檔案顯示，通用汽車（美：GM）將面臨超過60億美元的美國燃油經濟性罰款；Stellantis（美：STLA）面臨約30億美元的罰款。

【01：11】盟友金融公司（前身為通用汽車金融服務公司）將進行裁員，約不到5%的公司員工將受影響。

【00：31】市場消息：美國眾議員馬特‧蓋茲（Matt Gaetz）將在本周提出動議，罷免美國眾議院議長麥卡錫。

【00：11】高盛集團策略師表示，利率上升開始對美國企業的利潤構成壓力，如果利率長期保持在高位，歷史趨勢可能會難以為繼。策略師David Kostin等人表示，標普500指數成份股借款成本的上升，已創下近二十年來最大，如果利率在更長時間內保持高位，則可能有礙企業提升槓桿，從而影響長期盈利能力。

【23：58】美國30年期國債收益率升至4.815厘，創2010年以來新高。

【23：42】英國10年期國債收益率升至4.572厘，為8月23日以來的最高水平，即市上漲13個基點。

【23：42】美國10年期國債收益率升至4.687厘，為2007年以來最高。

【23：35】歐股收市走低， 德股跌0.9%， 法股跌0.9%， 英股跌1.3%， 泛歐STOXX 600指數跌1%

【22：50】紐約原油跌超2%，現報88.07美元/桶。布蘭特原油下跌1.48%，現報90.51美元/桶。

【22：20】美滙衝107關 道指跌84點，英偉達升3%迫近450美元

【21：30】聚焦鮑威爾講話 日央行擬買債壓低日圓 美滙美債息齊升 道指跌75點，Tesla跌2%

【19：00】【虛擬資產】Coinbase獲新加坡金管局批出MPI牌照　盤前股價升逾5%

【18：22】【日圓走勢】日本央行再計劃外買債　兌美元匯價逼150　兌港元觸「5.20算」

【18：00】聯邦政府避免陷入停擺 美滙美債息續高企 道指期貨升68點 納指期貨升0.2%

 

編輯：葉志偉

美股 期貨 拜登 美國聯儲局 美國 停擺 美國參議院 納斯達克綜合指數 道瓊斯工業平均指數 失業率
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【香港排名】香港在全球普惠金融指數排名升至第二　新加坡續居首（附排名表）

下一篇文章

【美團3690】美團遭聯合創辦人穆榮均沽200萬股　套現2.3億
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款