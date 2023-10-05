【美股期貨】美債息升勢放緩　道指期貨升跌95點　納指期貨跌0.2%（不斷更新）

美國10年期國債息率近期急升，引發全球債息上升風險，巴克萊銀行表示，除非股市持續崩跌，以重振固定收益資產的吸引力，否則全球債券注定會繼續下跌。債息不存在任何特別支持的水平，一旦觸及可觀的利率，就會自動吸引足夠的買家，從而引發債券持續反彈。該行分析師表示，聯儲局不太可能放鬆所謂的量化緊縮計劃，將令當局成為美國國債的淨賣家。此外，赤字上升導致的債券供應增加也推高了期限溢價。



美國國債息升勢放緩，10年期國債息率暫報4.73厘；美滙指數靠穩，暫報106.76。

美股期貨周四於盤前偏軟，道指期貨跌95點，納指期貨跌25點或0.2%。美國今日將會公布上周初領失業救濟人數、9月Challenger裁員人數、貿易收支。

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分析文章︰

【分析】為何麥卡錫遭罷免甚至美國政府關門 惠譽也表明不影響美國信貸評級？

即市走勢︰

【18：20】美債息升勢放緩 道指期貨升跌95點 納指期貨跌0.2%

【16：19】【TSLA】Cathie Wood再減持Tesla 套現逾2500萬美元

【16：06】【美國加息】晨星：美國加息周期已完、料2024及2025年將大手減息 美國明年首三季經濟增長料低於1%

【12：07】道指期貨升17點，報33343點，標指期貨升3點，報4301點，納指期貨升16點或0.1%，報14940點。

【11：26】【AAPL】蘋果曾考慮以DuckDuckGo代替Google？ 兩者市佔率相差多少？

【10：15】【投行裁員】花旗正審核全球員工名單 11月前確認誰人可以留低

【08：41】【美國股市】債王格羅斯：美股估值仍過高 美國債券、股票仍不具投資吸引力

【08：04】【手機大戰】美商務部長：華為芯片上取得突破報道令人不安 需要動用更多手段實施出口管制

====以下為10月4日美股市況====

美國俗稱小非農的ADP就業數據欠佳，市場預期可減低儲局加息機會，刺激美債息由接近4.9厘水平急回，跌穿4.8厘關口 ； 美股拗腰回升 。

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截至今晨4時，美國10年期債息跌7.5點子，報4.725厘；美滙指數跌0.28%，報106.7。道指一度跌129點，收市升127點，報33129點；標指升34點，收報4263點；納指升176點或1.35%，收報13236點。

蘋果政總裁庫克減持51.1萬股蘋果股票，稅後價值約4,100萬美元，是他逾兩年來的最大減持。目前庫克仍持有約328萬股蘋果。蘋果收市轉升0.73%；特斯拉股價升5.93%。

經濟疲弱影響，美油跌至一個月低位，紐約期油暫跌5.1%，報84.68美元；倫敦布蘭特期油亦跌5.2%，報86.2美元。

美國9月ADP就業人數增加8.9萬，遠低於預期的15萬，前值為上修至18萬，職位多來自休閒及酒店業，增加9.2萬職。另外，年率計工資增長放緩至5.9%，是連續12個月放緩。ADP為統計私營部門超過2500萬員工數據。

有「債王」之稱、美國太平洋資產管理公司（PIMCO）創辦人之一格羅斯（Bill Gross）表示，美股顯然存在價值高估，美債收益率只有大幅下跌才能證明當前估值的合理性。在周三發佈的投資展望報告中，格羅斯表示，即使最近出現幾輪拋售，美國債券和股票仍不具投資吸引力，原因是通脹使聯儲局幾乎沒有降息空間。

美國抵押貸款銀行協會（MBA）公布，本周30年期定息按揭平均新造利率升至7.53厘，是2000年11月以來最高水平，連續第四周上漲；前一周平均利率為7.41厘。

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即市走勢︰

【00：34】美國助理聯邦檢察官（AUSA）Nathan Rehn：原數字貨幣交易所FTX聯合創始人Sam Bankman-Fried（SBF）的財富建立在謊言之上。

【00：15】有「債王」之稱、美國太平洋資產管理公司（PIMCO）創辦人之一格羅斯（Bill Gross）稱美國股市顯然被高估 ，美債仍不具投資吸引力

【00：12】據NBC新聞：美國眾議院多數黨領袖斯卡利斯（Steve Scalise）表示，他將尋求支持競選議長。

【23：56】參議院「反壟斷鬥士」Warren要求司法部和聯邦貿易委員會（FTC），審查聯合健康（美：UNH）與Amedisys的併購交易。

【23：43】紐約原油期貨跌超4%，刷新9月5日以來低點至85.48美元/桶，逼近9月1日底部83.46美元。布蘭特原油期貨亦跌超4%，刷新9月1日以來低點至至87.27美元，逼近8月31日底部85.08美元。EIA數據顯示9月29日當周汽油庫存增幅，錄得2022年1月7日當周以來最大。

【23：35】歐股收市個別發展， 德股升0.1%， 法股跌不足1點， 英股跌0.8%， 泛歐STOXX 600指數跌0.1%

【23：11】KeyBanc Capital Markets 下調對蘋果的評級，從超配下調至行業平配， 稱蘋果股價估值接近歷史高位，但其銷售增長可能放緩。隨著消費者支出放緩，iPhone的升級周期充滿挑戰，在美國的銷售可能陷入困境。

【22：56】道指跌104點，報32987點，納指續升0.4%，報13109點，標指跌5點，報4223點。

【21：30】道指高開60點，報33063點，納指升0.4%，報13110點，標指升9點，報4239點。

【20：30】【美國經濟數據】美國ADP就業僅增8.9萬 遠遜預期｜30年定息按揭升至7.53厘

【18：00】道指期貨轉升31點，納指期貨升0.07%，標指期貨跌6點。

【17：08】【NFLX】Netflix據報擬荷里活演員罷工結束後加價

【15：33】【大行看法】渣打財富管理降低恒指第四季波動區間到17000至19000點 調升美股至超配

【12：47】道指期貨跌55點，報33146點，標指期貨跌9點，報4255點，納指期貨跌30點或0.2%，報14684點。

【12：30】【Softbank】軟銀孫正義：通用人工智能十年內在差不多所有領域超越人類智慧

【11：17】【新西蘭央行】新西蘭維持利率5.5厘不變符預期 央行：貨幣供應量須保持在限制性水平

【10：09】【META】Meta據報計劃裁減元宇宙部門部分員工

【09：13】【美國加息】債王格羅斯：美十年債息短期將觸及5厘 債市目前明顯超賣

【08：51】【美股焦點︱Intel】英特爾計劃分拆可編程芯片業務部門 股價盤後升逾2%

【08：32】【日圓走勢】日圓幾秒鐘內飆升近2% 神田真人拒絕確認是否出手干預

【08：13】【儲局官員】梅斯特：若美國經濟表現穩定變動不大 會支持11月再度加息

【07：59】【鱷王看法】達里奧︰美國對華芯片限制 類似太平洋戰爭前對日本石油禁運

====以下為10月3日美股市況====

一堆美債息急升的消息，搶攻投資者眼球，美國30年期債息高見4.95厘，創07年以來新高 ； 10年期債息曾高見高見4.812厘，再創逾16年高位。美滙升破107，道指曾瀉逾500點。

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道指曾瀉517點，截至今晨4時（即收市），道指跌430點，報33002點；標指跌58點，報4229點；納指跌248點或1.87%，報13059點。

摩根大通指，美國國債客戶調查顯示，沽空比例增加4個百分點，由12%增至16%。美滙指數升0.1%，報107.02，加息預期及債息高企吸引資金流入。

隨着聯儲局官員繼續發表鷹派言論，市場對當局年內進一步加息的預期升溫，加上美國聯邦政府避過停擺，周一（2日）公布的製造業數據亦高過預期，觸發美元及美債息一同走高。美滙指數相隔近11個月，重上107關。

特蘭大聯儲銀行總裁博斯蒂克（Raphael Bostic）指出，儲局在壓通脹方面仍有很長的路要走，可能需要很長時間，才能採取減息行動，希望美國在「很長一段時間」保持利率穩定。

克利夫蘭聯儲銀行總裁梅斯特（Loretta Mester）表示，通脹仍有上行風險，美經濟如穩健，將支持11月再加息。儲局需要在加息不足與加息過度之間找到平衡點，亦有必要在一段時間內維持限制性利率政策。

芝商所（CME Fedwatch）數據顯示，市場預期聯儲局年內再加息機率，由上周不足4成，升至現時接近5成。

美國8月JOLTS職位空缺增加至996.1萬，遠高於預期881.5萬及7月882.7萬，反映勞動力市場仍然強勁。美股周二開市後跌幅持續擴大，道指跌382點，標指跌1.4%，納指跌1.8%，因為投資者愈益擔心高利率的長期影響。焦點股方面，亞馬遜（美：AMZN）跌超過2%。

紐約梅隆投資管理美國宏觀主管Sonia Meskin表示，在利率急劇上升的情況下，消費者支出強勁、房地產市場有力，甚至製造業都顯示出韌性，這說明經濟從根本上來說比上個周期要強勁得多。

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即市走勢︰

【23：10】美債息升穿4.77厘，道指跌幅擴大至382點，納指跌1.8%

【22：40】年內加息機率升溫 美債息升穿4.75厘 道指跌幅擴大至329點，納指跌1.4%

【22：05】就業數據強勁 美滙升穿107 美債息升穿4.75厘 道指跌165點，納指跌0.9%

【21：30】美滙升穿107 美債息曾升穿4.75厘 道指跌133點，納指跌0.6%

【18：05】美滙升穿107 美債息見4.7厘 道指期貨升23點、納指期貨反覆

【16：05】【META】想Facebook、IG無廣告？ Meta據報研在歐洲試推月費110元訂閱計劃

【15：49】【金融中心】新加坡洗黑錢案凍結資產增至近160億港元 或涉家族辦公室運作

【14：26】【美國加息】宏利投資管理：聯儲局貨幣政策轉中性已利好債市 看好未來12個月亞債表現

【13：40】【澳洲議息】澳洲連續4次不加息 澳元跌至近一年低位、兌港元4.94算

【13：23】【美國經濟】摩通策略師：現時市場討論話題與2007年金融危機爆發前完全相同 籲謹慎對待

【12：18】道指期貨跌43點，報33595點，標指期貨跌3點，報4320點，納指期貨跌9點，報14975點。

【11：54】【日圓走勢】日本政府續「出口術」圖遏日圓跌勢、日圓兌港元於5.2算徘徊 鈴木俊一：隨時準備採取應對措施

【11：46】【美股焦點】微軟CEO上庭斥Google壟斷案論點虛假：蘋果利用微軟抬價 官提問：蘋果為何要轉投低質Bing？

【10：37】【大戶部署】瑞銀：對沖基金對股市看法轉中性 料未來兩周拋售總值200億至300億美元股份

【10：10】【字節跳動】字節跳動向美國員工回購3億美元股份 公司估值再較去年低26%

【08：30】【儲局官員】鮑曼︰儲局或需再多次加息 令通脹回落至目標水平

【08：08】【儲局官員】巴爾︰利率可能處於或接近限制性水平 焦點將落於維持高利率多久

【07：53】【芯片大戰】美國據報最快月初收緊對內地出口人工智能芯片等限制

====以下為10月2日美股市況====

美國國會兩院先後通過為期45日的臨時撥款法案，避免聯邦政府停擺，惟聯儲局多位要員表態要繼續遏止通脹 ，美債息急升令股市受壓，道指早段曾挫287點，其後跌幅縮窄，仍連跌第8個交易日。

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美國10年債息一度升至4.706厘，為2007年以來新高，道指反覆滑落，截至今晨4時（即收市），跌74點，報33433點；標指升不足1點，報4288點；納指升88點，報13307點。美國10年期債息報4.691厘，美滙報106.999，升0.78%。

標指上季累跌3.6%，瑞銀料對沖基金在未來兩周以電腦程式沽盤模式，拋售總值200億至300億美元的美股組合，或加劇大市跌勢。

美國聯儲局主席鮑威爾在公開場合發表講話，強調當局政策重點是要美國維持健康的經濟， 美國經濟仍在走出疫情影響過程中，局方的目標是持續強勁的勞動力市場。

日本央行再啟動計劃額外買債，日圓跌0.3%，報149.79，刺激美滙指數上升。

儲局理事Michelle Bowman重申可能還需多次加息，才能使通脹率回歸央行2%的目標水平。

聯儲局理事巴爾（Michael Barr）指出， 聯儲局很可能已經非常接近足夠限制性的政策力度， 很可能還要在一段時間內維持高利率。

巴爾認為過去緊縮政策的影響， 在未來幾個月中還不能全部顯現。美國勞動力市場緊張，但供需正在趨於更好的平衡。美國經濟軟著陸的可能性比之前更高。巴爾談到貨幣政策是一種粗糙的工具，可能不適合應對特定的金融穩定威脅。

美國費城聯儲銀行行長哈克（Patrick Harker）亦表示， 聯儲局正付出努力，以實現物價穩定與就業最大化目標。

美國參議院在聯邦政府停擺前一刻，通過45日臨時撥款議案，並交由總統拜登簽署，令聯邦政府可運作至11月17日，但美債息未見回落，反映相關風險對市場影響不大。BMO財富管理公司指，金融市場原本預期政府關閉，因此法案一定程度上緩解了緊張，然而現在只是暫時解除籠罩在市場上的陰霾，料利率和聯儲局的強硬立場仍然會在未來數周左右市場。

聯邦政府避過停擺，多項統計數據本周如常公布，市場聚焦就業數據，當中以周五（6日）公布的非農新增職位及失業率數字最為關鍵。

即市走勢︰

【01：25】市場消息：美國汽車製造商集團稱燃油經濟性懲罰令人擔憂，將損害美國競爭力。

【01：24】市場消息：據外媒獲得的檔案顯示，通用汽車（美：GM）將面臨超過60億美元的美國燃油經濟性罰款；Stellantis（美：STLA）面臨約30億美元的罰款。

【01：11】盟友金融公司（前身為通用汽車金融服務公司）將進行裁員，約不到5%的公司員工將受影響。

【00：31】市場消息：美國眾議員馬特‧蓋茲（Matt Gaetz）將在本周提出動議，罷免美國眾議院議長麥卡錫。

【00：11】高盛集團策略師表示，利率上升開始對美國企業的利潤構成壓力，如果利率長期保持在高位，歷史趨勢可能會難以為繼。策略師David Kostin等人表示，標普500指數成份股借款成本的上升，已創下近二十年來最大，如果利率在更長時間內保持高位，則可能有礙企業提升槓桿，從而影響長期盈利能力。

【23：58】美國30年期國債收益率升至4.815厘，創2010年以來新高。

【23：42】英國10年期國債收益率升至4.572厘，為8月23日以來的最高水平，即市上漲13個基點。

【23：42】美國10年期國債收益率升至4.687厘，為2007年以來最高。

【23：35】歐股收市走低， 德股跌0.9%， 法股跌0.9%， 英股跌1.3%， 泛歐STOXX 600指數跌1%

【22：50】紐約原油跌超2%，現報88.07美元/桶。布蘭特原油下跌1.48%，現報90.51美元/桶。

【22：20】美滙衝107關 道指跌84點，英偉達升3%迫近450美元

【21：30】聚焦鮑威爾講話 日央行擬買債壓低日圓 美滙美債息齊升 道指跌75點，Tesla跌2%

【19：00】【虛擬資產】Coinbase獲新加坡金管局批出MPI牌照 盤前股價升逾5%

【18：22】【日圓走勢】日本央行再計劃外買債 兌美元匯價逼150 兌港元觸「5.20算」

【18：00】聯邦政府避免陷入停擺 美滙美債息續高企 道指期貨升68點 納指期貨升0.2%

編輯：葉志偉