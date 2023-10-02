【美股市況】美滙衝107關　美債息迫近4.7厘　道指跌121點，英偉達升3%（不斷更新）

美國聯儲局主席鮑威爾在公開場合發表講話，強調當局政策重點是要美國維持健康的經濟。美國10年期債息上升，報4.679厘，美滙指數上升0.5%，報106.81。日本央行再啟動計劃額外買債，日圓跌0.2%，報149.69，刺激美滙指數上升。美股周一開市個別發展，道指跌121點，納指升84點或0.6%。

焦點股方面，特斯拉（美：TSLA）因銷售表現遜預期，開市曾跌超過2%，其後跌幅顯著收窄；英偉達（美：NVDA，Nvidia）急升超過3%，迫近450美元關；而Coinbase（美：COIN）獲新加坡金管局發牌後，開市升近4%。

美國參議院在聯邦政府停擺前一刻，通過45日臨時撥款議案，並交由總統拜登簽署，令聯邦政府可運作至11月17日，但美債息未見回落，反映相關風險對市場影響不大。BMO財富管理公司指，金融市場原本預期政府關閉，因此法案一定程度上緩解了緊張，然而現在只是暫時解除籠罩在市場上的陰霾，料利率和聯儲局的強硬立場仍然會在未來數周左右市場。

聯邦政府避過停擺，多項統計數據本周如常公布，市場聚焦就業數據，當中以周五（6日）公布的非農新增職位及失業率數字最為關鍵。

即市走勢︰

【22：20】美滙衝107關 道指跌84點，英偉達升3%迫近450美元（不斷更新）

【21：30】聚焦鮑威爾講話 日央行擬買債壓低日圓 美滙美債息齊升 道指跌75點，Tesla跌2%

【19：00】【虛擬資產】Coinbase獲新加坡金管局批出MPI牌照 盤前股價升逾5%

【18：22】【日圓走勢】日本央行再計劃外買債 兌美元匯價逼150 兌港元觸「5.20算」

【18：00】聯邦政府避免陷入停擺 美滙美債息續高企 道指期貨升68點 納指期貨升0.2%

編輯：葉志偉