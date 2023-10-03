【美股市況】美滙衝107關　美債息撲4.7厘　道指曾挫逾200點 英偉達升3%（不斷更新）

美股周一午市個別發展，美國國會兩院先後通過為期45日的臨時撥款法案，避免聯邦政府停擺，美債息急升令股市受壓，道指早段曾挫287點。

美國聯儲局主席鮑威爾在公開場合發表講話，強調當局政策重點是要美國維持健康的經濟, 美國經濟仍在走出疫情影響過程中，局方的目標是持續強勁的勞動力市場。美國10年期債息曾觸4.7厘後稍回，暫報4.6682厘，美滙指數上升0.6%，報106.83。日本央行再啟動計劃額外買債，日圓跌0.3%，報149.79，刺激美滙指數上升。

本港時間今晨1時22分, 道指跌183點或0.5%, 報33323點, 納指升25點或0.2%, 報13245點, 標指跌17點或0.4%, 報4270點。

焦點股方面，特斯拉（美：TSLA）因銷售表現遜預期，開市曾跌超過2%，其後一度跌逾3%至低見242.62美元, 午市靠穩微升；英偉達（美：NVDA，Nvidia）曾急升逾3.8%，突破450美元關, 其後升幅收窄至2.6%；而Coinbase（美：COIN）獲新加坡金管局發牌後，即市一度抽升逾6%, 惟午市有回吐, 升幅收窄至企0.6%。

美國參議院在聯邦政府停擺前一刻，通過45日臨時撥款議案，並交由總統拜登簽署，令聯邦政府可運作至11月17日，但美債息未見回落，反映相關風險對市場影響不大。BMO財富管理公司指，金融市場原本預期政府關閉，因此法案一定程度上緩解了緊張，然而現在只是暫時解除籠罩在市場上的陰霾，料利率和聯儲局的強硬立場仍然會在未來數周左右市場。

聯儲局理事Michelle Bowman重申可能還需多次加息，才能使通脹率回歸央行2%的目標水平。

聯儲局理事巴爾（Michael Barr）指出, 聯儲局很可能已經非常接近足夠限制性的政策力度, 很可能還要在一段時間內維持高利率。

巴爾認為過去緊縮政策的影響, 在未來幾個月中還不能全部顯現。美國勞動力市場緊張，但供需正在趨於更好的平衡。美國經濟軟著陸的可能性比之前更高。巴爾談到貨幣政策是一種粗糙的工具，可能不適合應對特定的金融穩定威脅。

美國費城聯儲銀行行長哈克(Patrick Harker)亦表示, 聯儲局正付出努力，以實現物價穩定與就業最大化目標。

聯邦政府避過停擺，多項統計數據本周如常公布，市場聚焦就業數據，當中以周五（6日）公布的非農新增職位及失業率數字最為關鍵。

即市走勢︰

【01：25】市場消息：美國汽車製造商集團稱燃油經濟性懲罰令人擔憂，將損害美國競爭力。

【01：24】市場消息：據外媒獲得的檔案顯示，通用汽車(美：GM)將面臨超過60億美元的美國燃油經濟性罰款；Stellantis(美:STLA)面臨約30億美元的罰款。

【01：11】盟友金融公司（前身為通用汽車金融服務公司）將進行裁員，約不到5%的公司員工將受影響。

【00：31】市場消息：美國眾議員馬特‧蓋茲（Matt Gaetz）將在本周提出動議，罷免美國眾議院議長麥卡錫。

【00：11】高盛集團策略師表示，利率上升開始對美國企業的利潤構成壓力，如果利率長期保持在高位，歷史趨勢可能會難以為繼。策略師David Kostin等人表示，標普500指數成份股借款成本的上升，已創下近二十年來最大，如果利率在更長時間內保持高位，則可能有礙企業提升槓桿，從而影響長期盈利能力。

【23：58】美國30年期國債收益率升至4.815厘，創2010年以來新高。

【23：42】英國10年期國債收益率升至4.572厘，為8月23日以來的最高水平，即市上漲13個基點。

【23：42】美國10年期國債收益率升至4.687厘，為2007年以來最高。

【23：35】歐股收市走低, 德股跌0.9%, 法股跌0.9%, 英股跌1.3%, 泛歐STOXX 600指數跌1%

【22：50】紐約原油跌超2%，現報88.07美元/桶。布蘭特原油下跌1.48%，現報90.51美元/桶。

【22：20】美滙衝107關 道指跌84點，英偉達升3%迫近450美元

【21：30】聚焦鮑威爾講話 日央行擬買債壓低日圓 美滙美債息齊升 道指跌75點，Tesla跌2%

【19：00】【虛擬資產】Coinbase獲新加坡金管局批出MPI牌照 盤前股價升逾5%

【18：22】【日圓走勢】日本央行再計劃外買債 兌美元匯價逼150 兌港元觸「5.20算」

【18：00】聯邦政府避免陷入停擺 美滙美債息續高企 道指期貨升68點 納指期貨升0.2%

編輯：葉志偉