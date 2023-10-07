【美股市況】美就業強勁　長債息4.8厘　道指反覆漲逾300點 中概股升2.7%（不斷更新）

美國9月就業統計報告終於揭盅，整體表現超強勁，非農新增職位由22.7萬大增至33.6萬職位，超預預期的17萬，反映就業市道佳，勞工市場持續緊張，儲局有機會繼續加息。

美國10年期債息曾升穿4.89厘，創2007年以來新高，30年期債息升至5.04厘，亦是07年以來新高。美滙指數一度突破107關，美股走勢反覆，道指最多跌近300點，其後跌幅收窄，暫跌45點，納指先跌後回穩，暫升11點或0.1%。焦點股方面，特斯拉（美：TSLA，Tesla）產品再度減價，股價跌超過2%。

德國安聯首席經濟學家埃里安（Mohamed El-Erian）指出，就業數據對經濟來說是好消息，但對市場及儲局來說是壞消息。

法興銀行美國利率策略主管Subadra Rajappa表示，長債息率飆升正在放大聯儲局緊縮政策對整體經濟影響，但債息可能需要進一步上升，才能充分抑制需求。他預期可能要升至5厘，並維持在該水平才會看到更廣泛的經濟受到衝擊。

有聯儲局線人之稱的《華爾街日報》記者Nick Timiraos評論9月非農報告稱是一份奇怪的就業報告：新增就業人口遠超市場預期，並推動市場對美聯儲11月/12月加息的討論有所升溫。但與此同時，失業率沒降，薪資增長緩慢降溫的趨勢並未打破。Timiraos稱，勞動力市場近期強勢可能會破壞聯儲局最近在減緩經濟增長方面取得的進展，或使儲局對通脹續降的信心下降。但僅這份報告不太可能解決關於是否再次加息的爭論，儲局官員將密切注視下周四發布的9月CPI報告，以及對經濟增長走強的擔憂已如何導致債市借貸成本上升。

美國銀行策略師Michael Hartnett認為，2024年當更高的利率使經濟陷入衰退時，備受打擊的債券將捲土重來。一旦債券和股票市場反映的經濟衰退轉變為經濟數據，債券就會大幅反彈，債券應該是2024年上半年表現最好的資產類別。

港股、ADR市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

分析文章︰

【分析】美加息周期將見頂 為何美債息卻狂升去5厘？

即市走勢

【00：09】國際油價上漲1%，紐約原油期貨報83.15美元/桶，布蘭特原油期貨報84.92美元/桶。

【23：58】美國三大股指均上漲1%，標普500指數創8月29日以來最大即市漲幅，道指目前漲337點，納指和納斯達克100指數均漲超1.2%。反映中國概念股表現的金龍指數攀升2.7%，拼多多暫最多升9.4%。

【23：44】美國聯邦基金利率期貨成交量再創歷史新高，投資者空頭頭寸顯著增加。

【23：35】歐股收市上升, 德股升1.1%, 法股升0.9%, 英股升0.6%, 泛歐STOXX 600指數升0.8%

【23：05】聯儲局宣布，受感恩節假期影響，將提前一天發布下一次議息會議紀錄。10月31日至11月1日會議的紀錄將於華盛頓時間11月21日下午2點公布。紀錄通常在政策決定三周後公布。

【22：50】長債息4.8厘 道指跌45點、納指升0.1% Tesla跌2%

【22：08】沃爾瑪百貨(美：WMT)下跌4.3％，為14個月來最大跌幅。

【22：00】美就業強勁 長債息撲4.9厘 道指跌188點、納指跌0.7% Tesla跌3%

【21：30】美就業強勁 長債息撲4.9厘 道指跌88點，納指跌0.7% Tesla跌2%

【20：30】【美國經濟數據】美國9月非農新職升至33.6萬 遠超預期│失業率維持3.8% 高於預期

【18：20】美非農數據公布前 道指期貨升80點、納指期貨升43點

【16：44】【美股焦點】埃克森美孚據報洽購頁岩油生產商Pioneer 代價料高達4680億元 或成全球今年來最大併購

【16：41】【ESG】宏利可持續亞洲債券基金 每月派息逾4厘

【16：02】【歐洲加息】歐央行執委施納貝爾：通脹有上行風險 若風險成現實或需再加息

【15：44】【日圓走勢】鈴木俊一：判斷日圓是否過度波動需考慮多種因素 政府會採取隱形干預措施

【15：20】【美股走勢】星級分析師摩通Marko Kolanovic警告：標普500指數或暴跌兩成 「我不知道如何避免經濟步入衰退」

【14：41】【TSM】台積電9月營收1,804億新台幣、按月跌4.4% 第3季埋單勝預期

【12：35】道指期貨跌14點，報33290點，標指期貨跌2點，報4288點，納指期貨升4點，報14866點。

【12：29】【Tesla減價】Tesla將Model 3及Model Y美國售價 調低2.65%至4.23%

【12：22】【芯片大戰】傳ChatGPT母企Open AI探討自製AI芯片 已著手評估潛在收購目標

【10：53】【芯片大戰】美國限制對中國出口芯片製造設備新規進入最後審查階段 料與限制AI芯片出口同時公布

【10：24】【前稱Twitter】美證交會起訴馬斯克 要求他必須就收購Twitter一事作證

【08：49】【儲局官員】戴利︰債券市場緊縮情況相當於加了一次息 若債息維持高位毋須繼續加息

【08：07】【油價走勢】油價未止跌 高盛︰近期大幅回落只是暫時現象 汽油需求、經濟衰退擔憂過度

【07：47】【儲局官員】巴爾金︰美債息率飆升 兩大原因︰經濟數據強勁及國債大量供應

====以下為10月5日美股市況====

美國最新公布的就業數據，再次展現勞動力市場的堅韌性。市場聚焦今晚公布的失業率及非農新職數字，雖然ADP小非農新職遜預期，但專家仍上調非農新職預測至17萬。美長債息高企，美股反覆偏軟。

即睇美股收市：

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

截至今晨4時，10年期債息跌1.8點子，報4.716厘；美滙跌0.43%，報106.34。道指曾跌逾百點， 收市跌9點，報33119點；標指跌5點，報4258點；納指跌16點或0.12%，報13219點。

上周美國首領失業救濟人數由20.5萬回升至20.7萬，但少過預期的21萬人，前周連續申領失業救濟人數由166.5萬輕微回落至166.4萬，同樣少過預期，第三季企業裁員人數見1年低。

美國芝加哥聯儲銀行總裁古爾斯比（Austan Goolsbee）認為，近期長債息上升無礙美國經濟走向軟着陸 ； 若經濟現況有變，聯儲局會相應作出利率政策調整。

國際貨幣基金組織（IMF）總幹事格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）表示，環球經濟現時仍處疫後持續緩慢復甦階段，發展不均衡 ； 主要經濟體當中，只有美國經濟回復至疫情前增長水平，她促請央行維持高利率以應對高通脹，同時尋求達致經濟軟着陸。

全球就業、商業和高管培訓公司 Challenger， Gray & Christmas公布，美國僱主9月份裁減47457份職位，較8月份的75151份減少36.9%，按年則上升58.2%，過去一年成為裁員重災區的科技行業，9月份裁員人數更跌至去年6月以來最低。此外，第三季企業裁員人數為14.63萬人，按季下跌22%，為一年來最低，反映裁員潮正逐漸消退。

美國國債息率升勢未停，10年期國債息率暫報4.7185厘， 即市高位曾見4.7728厘，30年國債息率更一度升穿4.9厘， 高見4.9253厘，午市回落至48758厘；美滙指數偏軟，暫報106.45， 跌0.3%。

美國10年期國債息率近期曾升至近4.9厘，引發全球債息上升風險，巴克萊銀行表示，除非股市持續崩跌，以重振固定收益資產的吸引力，否則全球債券注定會繼續下跌。債息不存在任何特別支持的水平，一旦觸及可觀的利率，就會自動吸引足夠的買家，從而引發債券持續反彈。該行分析師表示，聯儲局不太可能放鬆所謂的量化緊縮計劃，將令當局成為美國國債的淨賣家。此外，赤字上升導致的債券供應增加也推高了期限溢價。

美國三藩市聯儲銀行行長戴利表示， 如果美國國債收益率保持在高位，FOMC就毋須繼續加息。隨著債券收益率上升，聯儲局沒有必要進行額外的緊縮措施，最近債券市場收緊相當於大約一次加息， 到目前為止，債券市場的收緊還沒有出現混亂情況。

里士滿聯儲銀行行長巴爾金則指在美國財政部發行國債、數據強勁之際，美國國債收益率已經上升。現在感覺到市場利率偏高，但這樣的現象不會是長期性的。他認為2%是一個非常合理的通脹目標。在實現通脹目標之前，拋棄它是沒有邏輯性的。

港股、ADR市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

分析文章︰

【分析】為何麥卡錫遭罷免甚至美國政府關門 惠譽也表明不影響美國信貸評級？

即市走勢︰

【01：01】IMF總幹事格奧爾基耶娃：目前的全球經濟增長速度仍然相當疲弱，遠低於疫情爆發前3.8%的平均水平。

【00：01】房地美：美國30年期按揭貸款利率上升至7.49厘。

【23：57】通用汽車（美：GM）跌幅迅速擴大至2.6%。據媒體報道，該公司至少2000萬輛車存在潛在危險的安全氣囊部件。

【23：35】歐股收市個別發展， 德股跌0.2%， 法股升1點， 英股升0.5%， 泛歐STOXX 600指數升0.3%

【23：29】英國晶片生產商Graphcore表示需要募資，以便在虧損擴大、面臨顧慮之際維持正常運營。此前，Graphcore稱對標英偉達。

【23：05】30年美債息升至4.9厘 道指157點 納指跌1.1%

【23：01】歐洲央行管委、德國央行行長內格爾（Joachim Nagel）指通脹鬥爭尚未取得勝利；高核心通脹率令人擔憂，必須繼續保持緊縮立場，直到通脹恢復到目標水平。

【22：39】歐洲央行管委兼法國央行行長Francois Villeroy de Galhau：希望歐洲央行已經完成本輪周期的加息。

【22：15】美債息退守4.7厘 道指跌39點 納指跌0.7%

【21：30】美債息走弱 道指跌49點 納指跌0.1%

【21：20】伊拉克央行聲明：正採取措施降低平行市場匯率。沒有跡象表明伊拉克第納爾對美元的匯率會達到1700。2024年1月1日起禁止提取美元現金的規定，僅限於來自伊拉克境外的轉帳。

【20：41】美國10年期債息漲至4.773厘即市最高水平。

【18：20】美債息升勢放緩 道指期貨升跌95點 納指期貨跌0.2%

【16：19】【TSLA】Cathie Wood再減持Tesla 套現逾2500萬美元

【16：06】【美國加息】晨星：美國加息周期已完、料2024及2025年將大手減息 美國明年首三季經濟增長料低於1%

【12：07】道指期貨升17點，報33343點，標指期貨升3點，報4301點，納指期貨升16點或0.1%，報14940點。

【11：26】【AAPL】蘋果曾考慮以DuckDuckGo代替Google？ 兩者市佔率相差多少？

【10：15】【投行裁員】花旗正審核全球員工名單 11月前確認誰人可以留低

【08：41】【美國股市】債王格羅斯：美股估值仍過高 美國債券、股票仍不具投資吸引力

【08：04】【手機大戰】美商務部長：華為芯片上取得突破報道令人不安 需要動用更多手段實施出口管制

====以下為10月4日美股市況====

美國俗稱小非農的ADP就業數據欠佳，市場預期可減低儲局加息機會，刺激美債息由接近4.9厘水平急回，跌穿4.8厘關口 ； 美股拗腰回升 。

即睇美股收市：

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

截至今晨4時，美國10年期債息跌7.5點子，報4.725厘；美滙指數跌0.28%，報106.7。道指一度跌129點，收市升127點，報33129點；標指升34點，收報4263點；納指升176點或1.35%，收報13236點。

蘋果政總裁庫克減持51.1萬股蘋果股票，稅後價值約4,100萬美元，是他逾兩年來的最大減持。目前庫克仍持有約328萬股蘋果。蘋果收市轉升0.73%；特斯拉股價升5.93%。

經濟疲弱影響，美油跌至一個月低位，紐約期油暫跌5.1%，報84.68美元；倫敦布蘭特期油亦跌5.2%，報86.2美元。

美國9月ADP就業人數增加8.9萬，遠低於預期的15萬，前值為上修至18萬，職位多來自休閒及酒店業，增加9.2萬職。另外，年率計工資增長放緩至5.9%，是連續12個月放緩。ADP為統計私營部門超過2500萬員工數據。

有「債王」之稱、美國太平洋資產管理公司（PIMCO）創辦人之一格羅斯（Bill Gross）表示，美股顯然存在價值高估，美債收益率只有大幅下跌才能證明當前估值的合理性。在周三發佈的投資展望報告中，格羅斯表示，即使最近出現幾輪拋售，美國債券和股票仍不具投資吸引力，原因是通脹使聯儲局幾乎沒有降息空間。

美國抵押貸款銀行協會（MBA）公布，本周30年期定息按揭平均新造利率升至7.53厘，是2000年11月以來最高水平，連續第四周上漲；前一周平均利率為7.41厘。

港股、ADR市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

即市走勢︰

【00：34】美國助理聯邦檢察官（AUSA）Nathan Rehn：原數字貨幣交易所FTX聯合創始人Sam Bankman-Fried（SBF）的財富建立在謊言之上。

【00：15】有「債王」之稱、美國太平洋資產管理公司（PIMCO）創辦人之一格羅斯（Bill Gross）稱美國股市顯然被高估 ，美債仍不具投資吸引力

【00：12】據NBC新聞：美國眾議院多數黨領袖斯卡利斯（Steve Scalise）表示，他將尋求支持競選議長。

【23：56】參議院「反壟斷鬥士」Warren要求司法部和聯邦貿易委員會（FTC），審查聯合健康（美：UNH）與Amedisys的併購交易。

【23：43】紐約原油期貨跌超4%，刷新9月5日以來低點至85.48美元/桶，逼近9月1日底部83.46美元。布蘭特原油期貨亦跌超4%，刷新9月1日以來低點至至87.27美元，逼近8月31日底部85.08美元。EIA數據顯示9月29日當周汽油庫存增幅，錄得2022年1月7日當周以來最大。

【23：35】歐股收市個別發展， 德股升0.1%， 法股跌不足1點， 英股跌0.8%， 泛歐STOXX 600指數跌0.1%

【23：11】KeyBanc Capital Markets 下調對蘋果的評級，從超配下調至行業平配， 稱蘋果股價估值接近歷史高位，但其銷售增長可能放緩。隨著消費者支出放緩，iPhone的升級周期充滿挑戰，在美國的銷售可能陷入困境。

【22：56】道指跌104點，報32987點，納指續升0.4%，報13109點，標指跌5點，報4223點。

【21：30】道指高開60點，報33063點，納指升0.4%，報13110點，標指升9點，報4239點。

【20：30】【美國經濟數據】美國ADP就業僅增8.9萬 遠遜預期｜30年定息按揭升至7.53厘

【18：00】道指期貨轉升31點，納指期貨升0.07%，標指期貨跌6點。

【17：08】【NFLX】Netflix據報擬荷里活演員罷工結束後加價

【15：33】【大行看法】渣打財富管理降低恒指第四季波動區間到17000至19000點 調升美股至超配

【12：47】道指期貨跌55點，報33146點，標指期貨跌9點，報4255點，納指期貨跌30點或0.2%，報14684點。

【12：30】【Softbank】軟銀孫正義：通用人工智能十年內在差不多所有領域超越人類智慧

【11：17】【新西蘭央行】新西蘭維持利率5.5厘不變符預期 央行：貨幣供應量須保持在限制性水平

【10：09】【META】Meta據報計劃裁減元宇宙部門部分員工

【09：13】【美國加息】債王格羅斯：美十年債息短期將觸及5厘 債市目前明顯超賣

【08：51】【美股焦點︱Intel】英特爾計劃分拆可編程芯片業務部門 股價盤後升逾2%

【08：32】【日圓走勢】日圓幾秒鐘內飆升近2% 神田真人拒絕確認是否出手干預

【08：13】【儲局官員】梅斯特：若美國經濟表現穩定變動不大 會支持11月再度加息

【07：59】【鱷王看法】達里奧︰美國對華芯片限制 類似太平洋戰爭前對日本石油禁運

====以下為10月3日美股市況====

一堆美債息急升的消息，搶攻投資者眼球，美國30年期債息高見4.95厘，創07年以來新高 ； 10年期債息曾高見高見4.812厘，再創逾16年高位。美滙升破107，道指曾瀉逾500點。

即睇美股收市：

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

道指曾瀉517點，截至今晨4時（即收市），道指跌430點，報33002點；標指跌58點，報4229點；納指跌248點或1.87%，報13059點。

摩根大通指，美國國債客戶調查顯示，沽空比例增加4個百分點，由12%增至16%。美滙指數升0.1%，報107.02，加息預期及債息高企吸引資金流入。

隨着聯儲局官員繼續發表鷹派言論，市場對當局年內進一步加息的預期升溫，加上美國聯邦政府避過停擺，周一（2日）公布的製造業數據亦高過預期，觸發美元及美債息一同走高。美滙指數相隔近11個月，重上107關。

特蘭大聯儲銀行總裁博斯蒂克（Raphael Bostic）指出，儲局在壓通脹方面仍有很長的路要走，可能需要很長時間，才能採取減息行動，希望美國在「很長一段時間」保持利率穩定。

克利夫蘭聯儲銀行總裁梅斯特（Loretta Mester）表示，通脹仍有上行風險，美經濟如穩健，將支持11月再加息。儲局需要在加息不足與加息過度之間找到平衡點，亦有必要在一段時間內維持限制性利率政策。

芝商所（CME Fedwatch）數據顯示，市場預期聯儲局年內再加息機率，由上周不足4成，升至現時接近5成。

美國8月JOLTS職位空缺增加至996.1萬，遠高於預期881.5萬及7月882.7萬，反映勞動力市場仍然強勁。美股周二開市後跌幅持續擴大，道指跌382點，標指跌1.4%，納指跌1.8%，因為投資者愈益擔心高利率的長期影響。焦點股方面，亞馬遜（美：AMZN）跌超過2%。

紐約梅隆投資管理美國宏觀主管Sonia Meskin表示，在利率急劇上升的情況下，消費者支出強勁、房地產市場有力，甚至製造業都顯示出韌性，這說明經濟從根本上來說比上個周期要強勁得多。

港股、ADR市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +2

即市走勢︰

【23：10】美債息升穿4.77厘，道指跌幅擴大至382點，納指跌1.8%

【22：40】年內加息機率升溫 美債息升穿4.75厘 道指跌幅擴大至329點，納指跌1.4%

【22：05】就業數據強勁 美滙升穿107 美債息升穿4.75厘 道指跌165點，納指跌0.9%

【21：30】美滙升穿107 美債息曾升穿4.75厘 道指跌133點，納指跌0.6%

【18：05】美滙升穿107 美債息見4.7厘 道指期貨升23點、納指期貨反覆

【16：05】【META】想Facebook、IG無廣告？ Meta據報研在歐洲試推月費110元訂閱計劃

【15：49】【金融中心】新加坡洗黑錢案凍結資產增至近160億港元 或涉家族辦公室運作

【14：26】【美國加息】宏利投資管理：聯儲局貨幣政策轉中性已利好債市 看好未來12個月亞債表現

【13：40】【澳洲議息】澳洲連續4次不加息 澳元跌至近一年低位、兌港元4.94算

【13：23】【美國經濟】摩通策略師：現時市場討論話題與2007年金融危機爆發前完全相同 籲謹慎對待

【12：18】道指期貨跌43點，報33595點，標指期貨跌3點，報4320點，納指期貨跌9點，報14975點。

【11：54】【日圓走勢】日本政府續「出口術」圖遏日圓跌勢、日圓兌港元於5.2算徘徊 鈴木俊一：隨時準備採取應對措施

【11：46】【美股焦點】微軟CEO上庭斥Google壟斷案論點虛假：蘋果利用微軟抬價 官提問：蘋果為何要轉投低質Bing？

【10：37】【大戶部署】瑞銀：對沖基金對股市看法轉中性 料未來兩周拋售總值200億至300億美元股份

【10：10】【字節跳動】字節跳動向美國員工回購3億美元股份 公司估值再較去年低26%

【08：30】【儲局官員】鮑曼︰儲局或需再多次加息 令通脹回落至目標水平

【08：08】【儲局官員】巴爾︰利率可能處於或接近限制性水平 焦點將落於維持高利率多久

【07：53】【芯片大戰】美國據報最快月初收緊對內地出口人工智能芯片等限制

====以下為10月2日美股市況====

美國國會兩院先後通過為期45日的臨時撥款法案，避免聯邦政府停擺，惟聯儲局多位要員表態要繼續遏止通脹 ，美債息急升令股市受壓，道指早段曾挫287點，其後跌幅縮窄，仍連跌第8個交易日。

即睇美股收市：

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

美國10年債息一度升至4.706厘，為2007年以來新高，道指反覆滑落，截至今晨4時（即收市），跌74點，報33433點；標指升不足1點，報4288點；納指升88點，報13307點。美國10年期債息報4.691厘，美滙報106.999，升0.78%。

標指上季累跌3.6%，瑞銀料對沖基金在未來兩周以電腦程式沽盤模式，拋售總值200億至300億美元的美股組合，或加劇大市跌勢。

美國聯儲局主席鮑威爾在公開場合發表講話，強調當局政策重點是要美國維持健康的經濟， 美國經濟仍在走出疫情影響過程中，局方的目標是持續強勁的勞動力市場。

日本央行再啟動計劃額外買債，日圓跌0.3%，報149.79，刺激美滙指數上升。

儲局理事Michelle Bowman重申可能還需多次加息，才能使通脹率回歸央行2%的目標水平。

聯儲局理事巴爾（Michael Barr）指出， 聯儲局很可能已經非常接近足夠限制性的政策力度， 很可能還要在一段時間內維持高利率。

巴爾認為過去緊縮政策的影響， 在未來幾個月中還不能全部顯現。美國勞動力市場緊張，但供需正在趨於更好的平衡。美國經濟軟著陸的可能性比之前更高。巴爾談到貨幣政策是一種粗糙的工具，可能不適合應對特定的金融穩定威脅。

美國費城聯儲銀行行長哈克（Patrick Harker）亦表示， 聯儲局正付出努力，以實現物價穩定與就業最大化目標。

美國參議院在聯邦政府停擺前一刻，通過45日臨時撥款議案，並交由總統拜登簽署，令聯邦政府可運作至11月17日，但美債息未見回落，反映相關風險對市場影響不大。BMO財富管理公司指，金融市場原本預期政府關閉，因此法案一定程度上緩解了緊張，然而現在只是暫時解除籠罩在市場上的陰霾，料利率和聯儲局的強硬立場仍然會在未來數周左右市場。

聯邦政府避過停擺，多項統計數據本周如常公布，市場聚焦就業數據，當中以周五（6日）公布的非農新增職位及失業率數字最為關鍵。

即市走勢︰

【01：25】市場消息：美國汽車製造商集團稱燃油經濟性懲罰令人擔憂，將損害美國競爭力。

【01：24】市場消息：據外媒獲得的檔案顯示，通用汽車（美：GM）將面臨超過60億美元的美國燃油經濟性罰款；Stellantis（美：STLA）面臨約30億美元的罰款。

【01：11】盟友金融公司（前身為通用汽車金融服務公司）將進行裁員，約不到5%的公司員工將受影響。

【00：31】市場消息：美國眾議員馬特‧蓋茲（Matt Gaetz）將在本周提出動議，罷免美國眾議院議長麥卡錫。

【00：11】高盛集團策略師表示，利率上升開始對美國企業的利潤構成壓力，如果利率長期保持在高位，歷史趨勢可能會難以為繼。策略師David Kostin等人表示，標普500指數成份股借款成本的上升，已創下近二十年來最大，如果利率在更長時間內保持高位，則可能有礙企業提升槓桿，從而影響長期盈利能力。

【23：58】美國30年期國債收益率升至4.815厘，創2010年以來新高。

【23：42】英國10年期國債收益率升至4.572厘，為8月23日以來的最高水平，即市上漲13個基點。

【23：42】美國10年期國債收益率升至4.687厘，為2007年以來最高。

【23：35】歐股收市走低， 德股跌0.9%， 法股跌0.9%， 英股跌1.3%， 泛歐STOXX 600指數跌1%

【22：50】紐約原油跌超2%，現報88.07美元/桶。布蘭特原油下跌1.48%，現報90.51美元/桶。

【22：20】美滙衝107關 道指跌84點，英偉達升3%迫近450美元

【21：30】聚焦鮑威爾講話 日央行擬買債壓低日圓 美滙美債息齊升 道指跌75點，Tesla跌2%

【19：00】【虛擬資產】Coinbase獲新加坡金管局批出MPI牌照 盤前股價升逾5%

【18：22】【日圓走勢】日本央行再計劃外買債 兌美元匯價逼150 兌港元觸「5.20算」

【18：00】聯邦政府避免陷入停擺 美滙美債息續高企 道指期貨升68點 納指期貨升0.2%

編輯：葉志偉