【美股市況】 10年債息撲4.8厘 美滙升破107 道指曾瀉逾400點 納指跌1.6%（不斷更新）

一堆美債息急升的消息，搶攻投資者眼球，美國30年期債息高見4.926厘，創07年以來新高 ; 10年期債息曾高見4.797厘，是自2007年以來的高位。美滙升破107，道指曾瀉逾400點。

截至本港時間0時30分，道指挫366點; 標普500指數跌1.2%；納指跌1.6%。

摩根大通指，美國國債客戶調查顯示，沽空比例增加4個百分點，由12%增至16%。美滙指數升0.1%，報107.02，加息預期及債息高企吸引資金流入。

芝商所（CME Fedwatch）數據顯示，市場預期聯儲局年內再加息機率，由上周不足4成，升至現時接近5成。

美國8月JOLTS職位空缺增加至996.1萬，遠高於預期881.5萬及7月882.7萬，反映勞動力市場仍然強勁。美股周二開市後跌幅持續擴大，道指跌382點，標指跌1.4%，納指跌1.8%，因為投資者愈益擔心高利率的長期影響。焦點股方面，亞馬遜（美：AMZN）跌超過2%。

紐約梅隆投資管理美國宏觀主管Sonia Meskin表示，在利率急劇上升的情況下，消費者支出強勁、房地產市場有力，甚至製造業都顯示出韌性，這說明經濟從根本上來說比上個周期要強勁得多。

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即市走勢︰

【23：10】美債息升穿4.77厘，道指跌幅擴大至382點，納指跌1.8%

【22：40】年內加息機率升溫 美債息升穿4.75厘 道指跌幅擴大至329點，納指跌1.4%

【22：05】就業數據強勁 美滙升穿107 美債息升穿4.75厘 道指跌165點，納指跌0.9%

【21：30】美滙升穿107 美債息曾升穿4.75厘 道指跌133點，納指跌0.6%

【18：05】美滙升穿107 美債息見4.7厘 道指期貨升23點、納指期貨反覆

【16：05】【META】想Facebook、IG無廣告？ Meta據報研在歐洲試推月費110元訂閱計劃

【15：49】【金融中心】新加坡洗黑錢案凍結資產增至近160億港元 或涉家族辦公室運作

【14：26】【美國加息】宏利投資管理：聯儲局貨幣政策轉中性已利好債市 看好未來12個月亞債表現

【13：40】【澳洲議息】澳洲連續4次不加息 澳元跌至近一年低位、兌港元4.94算

【13：23】【美國經濟】摩通策略師：現時市場討論話題與2007年金融危機爆發前完全相同 籲謹慎對待

【12：18】道指期貨跌43點，報33595點，標指期貨跌3點，報4320點，納指期貨跌9點，報14975點。

【11：54】【日圓走勢】日本政府續「出口術」圖遏日圓跌勢、日圓兌港元於5.2算徘徊 鈴木俊一：隨時準備採取應對措施

【11：46】【美股焦點】微軟CEO上庭斥Google壟斷案論點虛假：蘋果利用微軟抬價 官提問：蘋果為何要轉投低質Bing？

【10：37】【大戶部署】瑞銀：對沖基金對股市看法轉中性 料未來兩周拋售總值200億至300億美元股份

【10：10】【字節跳動】字節跳動向美國員工回購3億美元股份 公司估值再較去年低26%

【08：30】【儲局官員】鮑曼︰儲局或需再多次加息 令通脹回落至目標水平

【08：08】【儲局官員】巴爾︰利率可能處於或接近限制性水平 焦點將落於維持高利率多久

【07：53】【芯片大戰】美國據報最快月初收緊對內地出口人工智能芯片等限制

====以下為10月2日美股市況====

美國國會兩院先後通過為期45日的臨時撥款法案，避免聯邦政府停擺，惟聯儲局多位要員表態要繼續遏止通脹 ，美債息急升令股市受壓，道指早段曾挫287點，其後跌幅縮窄，仍連跌第8個交易日。

即睇美股收市：

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美國10年債息一度升至4.706厘，為2007年以來新高，道指反覆滑落，截至今晨4時（即收市），跌74點，報33433點；標指升不足1點，報4288點；納指升88點，報13307點。美國10年期債息報4.691厘，美滙報106.999，升0.78%。

標指上季累跌3.6%，瑞銀料對沖基金在未來兩周以電腦程式沽盤模式，拋售總值200億至300億美元的美股組合，或加劇大市跌勢。

美國聯儲局主席鮑威爾在公開場合發表講話，強調當局政策重點是要美國維持健康的經濟， 美國經濟仍在走出疫情影響過程中，局方的目標是持續強勁的勞動力市場。

日本央行再啟動計劃額外買債，日圓跌0.3%，報149.79，刺激美滙指數上升。

儲局理事Michelle Bowman重申可能還需多次加息，才能使通脹率回歸央行2%的目標水平。

聯儲局理事巴爾（Michael Barr）指出， 聯儲局很可能已經非常接近足夠限制性的政策力度， 很可能還要在一段時間內維持高利率。

巴爾認為過去緊縮政策的影響， 在未來幾個月中還不能全部顯現。美國勞動力市場緊張，但供需正在趨於更好的平衡。美國經濟軟著陸的可能性比之前更高。巴爾談到貨幣政策是一種粗糙的工具，可能不適合應對特定的金融穩定威脅。

美國費城聯儲銀行行長哈克（Patrick Harker）亦表示， 聯儲局正付出努力，以實現物價穩定與就業最大化目標。

美國參議院在聯邦政府停擺前一刻，通過45日臨時撥款議案，並交由總統拜登簽署，令聯邦政府可運作至11月17日，但美債息未見回落，反映相關風險對市場影響不大。BMO財富管理公司指，金融市場原本預期政府關閉，因此法案一定程度上緩解了緊張，然而現在只是暫時解除籠罩在市場上的陰霾，料利率和聯儲局的強硬立場仍然會在未來數周左右市場。

聯邦政府避過停擺，多項統計數據本周如常公布，市場聚焦就業數據，當中以周五（6日）公布的非農新增職位及失業率數字最為關鍵。

即市走勢︰

【01：25】市場消息：美國汽車製造商集團稱燃油經濟性懲罰令人擔憂，將損害美國競爭力。

【01：24】市場消息：據外媒獲得的檔案顯示，通用汽車（美：GM）將面臨超過60億美元的美國燃油經濟性罰款；Stellantis（美：STLA）面臨約30億美元的罰款。

【01：11】盟友金融公司（前身為通用汽車金融服務公司）將進行裁員，約不到5%的公司員工將受影響。

【00：31】市場消息：美國眾議員馬特‧蓋茲（Matt Gaetz）將在本周提出動議，罷免美國眾議院議長麥卡錫。

【00：11】高盛集團策略師表示，利率上升開始對美國企業的利潤構成壓力，如果利率長期保持在高位，歷史趨勢可能會難以為繼。策略師David Kostin等人表示，標普500指數成份股借款成本的上升，已創下近二十年來最大，如果利率在更長時間內保持高位，則可能有礙企業提升槓桿，從而影響長期盈利能力。

【23：58】美國30年期國債收益率升至4.815厘，創2010年以來新高。

【23：42】英國10年期國債收益率升至4.572厘，為8月23日以來的最高水平，即市上漲13個基點。

【23：42】美國10年期國債收益率升至4.687厘，為2007年以來最高。

【23：35】歐股收市走低， 德股跌0.9%， 法股跌0.9%， 英股跌1.3%， 泛歐STOXX 600指數跌1%

【22：50】紐約原油跌超2%，現報88.07美元/桶。布蘭特原油下跌1.48%，現報90.51美元/桶。

【22：20】美滙衝107關 道指跌84點，英偉達升3%迫近450美元

【21：30】聚焦鮑威爾講話 日央行擬買債壓低日圓 美滙美債息齊升 道指跌75點，Tesla跌2%

【19：00】【虛擬資產】Coinbase獲新加坡金管局批出MPI牌照 盤前股價升逾5%

【18：22】【日圓走勢】日本央行再計劃外買債 兌美元匯價逼150 兌港元觸「5.20算」

【18：00】聯邦政府避免陷入停擺 美滙美債息續高企 道指期貨升68點 納指期貨升0.2%

編輯：葉志偉