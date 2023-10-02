【港元定存】3個月港元定存息最高4.88厘 大戶最多賺到幾多利息？

▲ 東亞搶頭炮於10月加港元定存息

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甫踏入10月，東亞 （00023） 昨天（10月1日）搶閘加港元定期存款息，包括大加3個月年息0.33厘，新息率至4.88厘，須為全新或升級至顯卓理財（SupremeGold）的客戶，門檻為10萬元新資金，上限1000萬元。

較特別的是，上述理財戶的息率跟高端客看齊， 即全新或升級至東亞顯卓私人理財（SupremeGold Private）的客戶，但大戶的起存額須200萬元。如以上限5000萬元計，全期賺取61萬元利息。

至於6個月定存的新息率則維持差距，高端客剛提高0.3厘至4.7厘。

比拼各行3個月定存年息，由於花旗的5厘息巳於上周六（9月30日）屆滿，暫未悉會否順延，東亞的4.88厘暫居首。

上周17間港銀加港元定存息

回顧上周17間港銀加不同存期的定存息，為今年最多業界加息的一周，3大發鈔行及恒生 （00011） 輪流壓軸加息，僅大新 （02356） 逆市獨減，累劈半年期年息0.5厘至4.4厘。

檢視第3季尾的搶存戰有4大特色：

（1）中小行勇進還擊大行：季結前滙豐（HSBC）帶頭加息，翌日中銀香港 （02388） 緊跟睇齊息率，其後輪到恒生 （00011） 及渣打香港 （02888） 尾隨；4大行齊向3個月及半年期埋手，市料大型銀行力吸年結錢，又專攻跨年資金，可減低臨近年底或須以更高息搶存款。

中小行隨即迎戰還擊，富邦上周五（9月29日）更全面上調短中長息0.2厘，當中半年及1年期年息齊報4.8厘，兩存期皆為破頂息，且高於綠債 （新上市編號：04273） 的保證年回報4.75厘。

（2）4個月為新戰場：9月煞科周虛擬銀行及傳統銀行推跨越來年的4個月年息，例如平保 （02318） 牽頭虛銀平安壹賬通（PAOB）勁加4個月年息0.6厘至4.8厘，惟低於東亞新推同期的4.88厘。

（3）中小行搶短錢：集友勁加7天年息1厘至8厘，門檻10萬元，附帶條件是合資格個人客戶以兌換資金，上限1000萬元，優惠至12月28日；富融上周四（9月27日）推名為「外幣兌換激賞加息優惠」，7天享10厘年息，須先以美元兌換港元，門檻10元起，優惠至10月10日；眾安（ZA Bank）設推薦好友計劃，新客獲邀請碼成功開戶，獎推薦人9.9厘加息券，連同基本利率0.1厘，即1個月年息享10厘，最多邀5人及獎賞800元，優惠至10月底。

（4）提早宣戰搶綠債向隅資金：吸引32.3萬市民認購的零售綠債，約102億元的向隅資金於10月10日才解禁，4行中銀香港 （02388） 、工銀亞洲、東亞及建行亞洲已率先表態擬推退款優惠；其中建行亞洲預告由10月11日至10月22日期間，透過分行以綠色債券退款開立3個月港元定期存款達10萬元或以上，可享特惠年利率。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪