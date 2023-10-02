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【日圓走勢】日本央行再計劃外買債　兌美元匯價逼150　兌港元觸「5.20算」

宏觀解讀 17:50 2023/10/02

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日圓匯價壓力持續，日本央行繼上周五後，今日再宣布將於10月4日實行計劃外買債操作，購買5至10年期日本國債。雖然日本10年期國債孳息率仍處10年高位，新見0.775厘，但不足以扭轉日圓弱勢，每美元兌日圓今日（2日）見149.8水平，為去年11月低位，最新報149.7。以港元計價，每百日圓今日一度見「5.20算」，最新報5.21，續為去年11月以來最低。

日本央行額外買債，理論上可推低債息，若其他市場情況不變，日圓匯價將進一步受壓。

即使日圓近月債息持續走高、最新央行調查顯示大型企業對當地經濟前景轉樂觀，但美國息率長時間高企預期陰霾下，日圓弱勢依然。

據外電引述日資證券行分析師估計，日本利率需要上升約0.8厘，才足以支撐日圓兌美元走強10日圓，但坦言當地經濟抵受不住如此升幅，令日圓持續疲弱。

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編輯：麥德銘

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