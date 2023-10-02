  • 29°C
香港時間 : 20231002日 (週一) 19:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【社交媒體】社交App BeReal熱潮不再？　每月活躍用戶量下跌約70萬

科技 19:00 2023/10/02

分享：

分享：

早前深受國外00後熱捧而爆紅的社交App BeReal，去年分別被Google和蘋果（Apple），選為全球年度最受歡迎應用程式（App）和最佳iPhone App獎。然而近日有外媒引述報告指，BeReal的吸引力持續下降，每月活躍用戶量更大跌近70萬。

【假訊息氾濫】歐盟調查揭社交平台假資訊問題　X比例最高

雖然BeReal先後推出了訊息傳遞、發布多張照片，和「朋友的朋友」發現提要等多項新功能，但據專門從事網路分析的以色列公司Similarweb的最新報告可見，新功能無助該App提高吸引力。在Android版本方面，BeReal的全球每月活躍用戶量從去年12月的1,950萬，跌至今年8月的 約1,600萬，下降近19%。

報告又指，單看美國地區，其iOS版及Android版的每月活躍用戶量，從去年11月的370萬，下跌至今年8月略高於300 萬的水平。僅得法國，即BeReal總部所在國家，其每月活躍用戶量仍能保持不斷增長。

隨相關數據曝光，BeReal也反駁該調查結果指，該數據由第三方報告估計所得。另重申其應用程式在全球擁有超過2,500萬活躍用戶，並強調其自己的內部數據更為準確。惟拒絕透露其細分市場的指標。

【元宇宙熱潮減退】商用AR業務不如理想？Snap關閉部門兼裁170人

【Meta Connect 2023】Meta創建AI特殊角色　可獲名廚、時尚專家建議

責任編輯：殷凱怡

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享營商Tips。

ET贏商有計
【ET贏商有計】瑜伽服成潮人指標 lululemon第二季收益逾171億元
開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【蘋果新品】 Apple Pencil 3或採用磁吸設計　可更換不同粗細度筆尖
今日
【蘋果新品】 Apple Pencil 3或採用磁吸設計　可更換不同粗細度筆尖
【高達機械人】日初創研4.5米高限量版四輪機械人　設直立及車輛形態
今日
【高達機械人】日初創研4.5米高限量版四輪機械人　設直立及車輛形態
【時代終結】Netflix結束DVD租借服務　25年寄出逾52億隻
今日
【時代終結】Netflix結束DVD租借服務　25年寄出逾52億隻
【Tesla電動車】Tesla推出3款全新中國版Model Y　性能升級＋採用新錶板物料
今日
【Tesla電動車】Tesla推出3款全新中國版Model Y　性能升級＋採用新錶板物料

你可能感興趣

【蘋果新品】 Apple Pencil 3或採用磁吸設計　可更換不同粗細度筆尖
今日 14:00
【蘋果新品】 Apple Pencil 3或採用磁吸設計　可更換不同粗細度筆尖
【高達機械人】日初創研4.5米高限量版四輪機械人　設直立及車輛形態
今日 16:00
【高達機械人】日初創研4.5米高限量版四輪機械人　設直立及車輛形態
【時代終結】Netflix結束DVD租借服務　25年寄出逾52億隻
今日 12:12
【時代終結】Netflix結束DVD租借服務　25年寄出逾52億隻
手機Apps 移動裝置 科技產品 社交平台 以色列 Google Apple iOS 美國 iPhone
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款