【社交媒體】社交App BeReal熱潮不再？　每月活躍用戶量下跌約70萬

早前深受國外00後熱捧而爆紅的社交App BeReal，去年分別被Google和蘋果（Apple），選為全球年度最受歡迎應用程式（App）和最佳iPhone App獎。然而近日有外媒引述報告指，BeReal的吸引力持續下降，每月活躍用戶量更大跌近70萬。

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雖然BeReal先後推出了訊息傳遞、發布多張照片，和「朋友的朋友」發現提要等多項新功能，但據專門從事網路分析的以色列公司Similarweb的最新報告可見，新功能無助該App提高吸引力。在Android版本方面，BeReal的全球每月活躍用戶量從去年12月的1,950萬，跌至今年8月的 約1,600萬，下降近19%。

報告又指，單看美國地區，其iOS版及Android版的每月活躍用戶量，從去年11月的370萬，下跌至今年8月略高於300 萬的水平。僅得法國，即BeReal總部所在國家，其每月活躍用戶量仍能保持不斷增長。

隨相關數據曝光，BeReal也反駁該調查結果指，該數據由第三方報告估計所得。另重申其應用程式在全球擁有超過2,500萬活躍用戶，並強調其自己的內部數據更為準確。惟拒絕透露其細分市場的指標。

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責任編輯：殷凱怡

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