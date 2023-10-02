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【電動車】一文看清新能源車廠9月交付量　理想單月交付3.6萬續領跑「蔚小理」、比亞迪銷量增43%

股市 18:39 2023/10/02

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【電動車】一文看清新能源車廠9月交付量　

內地車企陸續公布9月新能源車交付數據，新勢力「蔚小理」之中，理想汽車  （02015）  繼續領先，單月交付3.6萬輛，按年升213%。受惠於車型「G6」銷量理想，小鵬汽車  （09868） 單月交付量繼續向好，9月交付量1.53萬輛，按年增加81%。蔚來  （09866） 單月交付量雖繼續領先小鵬，但按月下跌至約1.56萬輛。

內地新能源車龍頭比亞迪 （01211） 於9月銷售28.7萬輛汽車，按年增43%，年內銷量已突破200萬輛。

理想汽車（美：LI）於美股盤前升1.5%，報36.2美元；小鵬汽車（美：XPEV）升0.7%，報18.5美元；蔚來（美：NIO）亦升0.5%，報9.09美元。

新能源車廠9月交付量／銷量（輛）按年變幅按月變幅
比亞迪287,454+42.8%+4.8%
理想36,060+212.7%+3.3%
蔚來15,641+43.8%-18.5%
小鵬15,310+81%+11.8%

比亞迪 （01211） 公布，9月銷量達28.75萬輛，按年升43%，全屬於新能源汽車。若以動力模式劃分，純電動乘用車9月銷量佔15.1萬輛、插電式混合動力乘用車佔13.6萬輛，分別按年增長59%和28%。截至今年首9個月，比亞迪總銷售207.96萬輛新能源車，按年增75%。

比亞迪9月新能源汽車出口達28,039輛，月內新能源汽車動力電池及儲能電池裝機總量約為 14.348 GWh，2023年累計裝機總量約為 100.931 GWh。

理想汽車 （02015） 公布，9月交付新車約3.6萬輛，按年升213%，按月增加3.3%，創下單月交付量新高，且連續4個月交付超過3萬輛。理想汽車主席兼行政總裁李想表示，9月的訂單量已經超過4萬輛，同時，「L系列」三款車型，連續兩個月交付突破萬輛。綜合第三季，理想汽車合計交付約10.5萬輛，較去年同期多近三倍，年内累計交付24.4萬輛。

蔚來汽車  （09866） 公布，9月交付量1.56萬輛，按年增加43.8%，按月卻跌18%。9月交付量中，包括1.1萬輛電動SUV及4,137輛電動轎車。綜合第三季，交付5.54萬輛，較去年同期上升75%。

小鵬汽車 （09868） 公布，9月交付1.53萬輛新車，按年升81%，按年增加11.8%。9月交付量中，車型「G6」銷量達8,132輛，公司稱，「G6」產能大幅擴張，因此加速了該車型的交付。總結第三季，期内交付突破4萬輛，按季升72%。

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記者：伍鍵文

蔚來－SW（09866） 港股 小鵬汽車－W（09868） 小鵬汽車（Xpeng，美：XPEV） 蔚來（美：NIO） 美股
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