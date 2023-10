「薯條哥」曾考慮向特朗普付390億 換對方不參選總統

有「薯條哥」之稱的加密貨幣交易所FTX創辦人Sam Bankman-Fried(SBF)於巔峰時期,身家一度達265億美元(約2,067億港元),美國著名財經記者兼作家劉易斯(Michael Lewis)爆料,指「薯條哥」曾考慮向美國前總統特朗普(Donald Trump)支付50億美元(約390億港元),換取特朗普不角逐2024年總統大選。

劉易斯的新書《Going Infinite – The Rise and Fall of a New Tycoon》將於周二(3日)出版,該書講述「薯條哥」從崛起到衰落的故事。

劉易斯為宣傳新書接受美媒專訪,披露「薯條哥」曾考慮過要花多少錢,才能讓特朗普不參選。當劉易斯與「薯條哥」對話時,得知其中一個可能價碼為50億美元。

據悉,「薯條哥」一直不知道是否特朗普直接開出50億美元的價碼。不過「薯條哥」也曾諮詢過向特朗普支付50億的做法是否合法。

「薯條哥」曾為美國民主黨及共和黨的主要金主,於去年中期選舉向民主黨捐款4,000萬美元(約3.12億港元)。

至於特朗普的發言人Steven Cheung回應指,「薯條哥」已被揭為欺詐者和不可信任的人。

責任編輯:鄭錦玲