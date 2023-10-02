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【諾貝爾獎】美國與匈牙利生物學家獲醫學獎 表揚發展mRNA疫苗

環球政治 17:51 2023/10/02

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2023年諾貝爾獎按照慣例，率先揭曉生理學或醫學獎。今屆由匈牙利生物化學家考里科（Katalin Karikó）與美國醫學家韋斯曼（Drew Weissman）獲得生理學或醫學獎，以表揚他們發現核苷基礎修正技術（nucleoside base modifications），協助發展出對抗新冠的mRNA疫苗。兩人可分享1,100萬瑞典克朗（約789萬港元）的獎金。

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諾貝爾獎委員會指兩名獲獎人對發展出有效的「信使核糖核酸」（mRNA）疫苗作出重大貢獻，透過兩人突破發現改變大眾對mRNA與人體免疫系統互動的認識。同時，兩人對全球大範圍接種的mRNA新冠疫苗作出貢獻。

委員會稱考里科與韋斯曼發現，人體「DC細胞」（dendritic cells）能夠把實驗轉錄mRNA認定為外來物質，成功啟動細胞及開始釋放發炎訊號分子。兩人因此好奇，哺乳動物細胞的mRNA為何無法產生相同發炎反應。

mRNA技術是一種核糖核酸的介導機制，透過注射可以讓細胞短暫生成病毒片段的信使核糖核酸，亦即mRNA，令人體產生病毒抗體。1980年代起，不需細胞培養的mRNA有效生產技術面世，被稱為實驗轉錄mRNA。

考里科與韋斯曼隨後發現，部分重要特質使兩者產生差異。他們了解哺乳動物細胞的mRNA經常被化學反應作出修正，而實驗轉錄mRNA則不會。兩人希望測試如果實驗轉錄mRNA缺少的被改變物質，是否能夠解釋不希望出現的發炎反應。

透過生產不同版本的mRNA，各自根據基礎帶有不同化學反應改變，兩人希望發現各版本與DC細胞互動時發生不同反應。結果顯示，當化學反應的mRNA與DC細胞互動時，帶有發炎反應近乎消失。委員會認為，結果改變大眾對細胞如何與辨認及互動不同組合的mRNA。

隨新冠疫情在2020年爆發，兩款編碼SARS-CoV-2疫苗病毒株表面蛋白的基礎已修改mRNA疫苗以史無前例速度發展。兩款疫苗據報保護率達約95%，並迅速在2020年12月獲批使用。

同時，委員會指mRNA技術具備更大靈活性及開發速度，為發展開發對抗其他傳染性疾病疫苗打好優良基礎。委員會認為，mRNA技術未來可以用在傳送治療蛋白質及治療部分癌症。

醫學獎得獎科學家資料
姓名考里科（Katalin Karikó）韋斯曼（Drew Weissman）
出生地及年份1955年生於匈牙利索爾諾克（Szolnok） 1959年生於美國馬薩諸塞州列克星敦（Lexington）
任職機構匈牙利塞格德大學、美國賓夕法尼亞大學美國賓夕法尼亞大學
得獎原因發現核苷基礎修正技術，協助發展出對抗新冠的mRNA疫苗。
得獎比重1/21/2

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責任編輯：吳漢培

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