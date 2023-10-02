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【iPhone 15】蘋果：iPhone 15過熱與鈦金屬外殼無關　將更新iOS解決問題

股市 17:08 2023/10/02

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【iPhone 15】iPhone 15過熱惹批　蘋果：與鈦金屬外殼無關　將更新系統解決問題

蘋果公司（Apple，美：AAPL）新推出iPhone 15系列被指機身過熱，有評論歸咎於蘋果首次採用的鈦金屬外框。蘋果回應稱，手機啟用初期系統後台活動增加，部分第三方應用程式更新令系統超出負荷，而且發現iOS 17存有缺陷（Bugs），導致iPhone15手機過熱，否認過熱問題與鈦金屬外框有關。

蘋果強調，過熱問題不會降低手機性能，亦不會構成安全風險，正設法盡快修復及升級系統，但未透露何時推出iOS 17軟件更新版本。

iPhone 15系列手機開售不久，有不少買家投訴手機存在過熱現象，無法長時間在手上使用，蘋果稱，手機進行備份設定、無線充電、使用涉及大量圖像的應用程式和遊戲，或觀看串流高清影片，有機會出現過熱現象，強調使用量高的情況下，手機較熱是正常。若手機未顯示過熱警告，則仍可安全使用。

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記者：伍鍵文

蘋果（Apple，美：AAPL） iPhone 美股
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