【虛擬資產】Coinbase獲新加坡金管局批出MPI牌照　盤前股價升逾5%

美國加密貨幣交易所Coinbase（美：COIN）宣布正式獲得新加坡金管局批出主要支付機構（MPI）牌照，Coinbase獲得牌照可向新加坡個人和機構提供數碼支付代幣服務。Coinbase 美股盤前股價升逾半成，暫報79.26美元，公司今年首9個月股價累升1.1倍。

目前，新加坡已批出十多個同類牌照。Coinbase於2022年10月已獲得原則上批出MPI牌照，在當地約有100名員工，包括產品經理、工程師、合規部門等。

當地傳媒報道，Coinbase目前在新加坡提供交易和質押（staking）服務，質押服務讓用戶將數碼代幣鎖定一段時間以驗證區塊鏈上的交易，從而獲取更多代幣。另外，Coinbase 在當地推出免手續費以新加坡幣購入穩定幣USDC。

Coinbase 今年6月遭美國證交會（SEC）提起訴訟，指控其非法經營。

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編輯：麥德銘