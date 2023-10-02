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【防範AI】美國國安局設AI安全中心　助政府部門安全應用

18:00 2023/10/02

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隨著人工智能（AI）應用普及，各國政府部門的工作亦愈趨依賴AI和演算法等科技。為保護國家免受外部基於AI的威脅，及近年愈趨活躍網路攻擊，美國國家安全局（NSA）早前宣布啟動AI安全中心。

【Nvidia AI狂潮】Nvidia 10月15日召開AI峰會　料續聚焦生成式AI技術

綜合外媒報道，NSA局長Paul Nakasone指，該AI安全中心將併入美國國家安全局的網路安全合作中心，並與私營企業和國際合作夥伴合作。目的是強化美國國防工業基礎，抵禦來自中國、俄羅斯、其他惡意軟件和黑客活動，針對美國作出的網路攻擊。

事實上，據NSA研究顯示，缺乏足夠保護的AI模型已成為重要的國家安全挑戰，特別是生成式AI技術，除可帶來提升工作效率的正面影響外，也可能提高了不法分子犯罪的能力。

加上，Nakasone認為，AI對美國在外交、技術與經濟上的影響日益重大，該國在AI技術範疇上保持國際領先地位。因此，美國必須透過AI安全中心等，更深入地了解和設法應用與AI相關的安全漏洞。

【AI應用】日本警方應用AI　監測網上犯罪帖文

【AI創新】Workday將推出多項生成式AI功能　撰寫職位介紹、分析合約更省時

責任編輯：殷凱怡

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