【防範AI】美國國安局設AI安全中心　助政府部門安全應用

隨著人工智能（AI）應用普及，各國政府部門的工作亦愈趨依賴AI和演算法等科技。為保護國家免受外部基於AI的威脅，及近年愈趨活躍網路攻擊，美國國家安全局（NSA）早前宣布啟動AI安全中心。

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綜合外媒報道，NSA局長Paul Nakasone指，該AI安全中心將併入美國國家安全局的網路安全合作中心，並與私營企業和國際合作夥伴合作。目的是強化美國國防工業基礎，抵禦來自中國、俄羅斯、其他惡意軟件和黑客活動，針對美國作出的網路攻擊。

事實上，據NSA研究顯示，缺乏足夠保護的AI模型已成為重要的國家安全挑戰，特別是生成式AI技術，除可帶來提升工作效率的正面影響外，也可能提高了不法分子犯罪的能力。

加上，Nakasone認為，AI對美國在外交、技術與經濟上的影響日益重大，該國在AI技術範疇上保持國際領先地位。因此，美國必須透過AI安全中心等，更深入地了解和設法應用與AI相關的安全漏洞。

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責任編輯：殷凱怡

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