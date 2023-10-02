【十一國慶】 沙田新城市廣場　 3日長假人流及生意額分別按年升15%及20%

沙田新城市廣場耗資千萬打造的全港首個以恐龍作為主題的大型常設綜合式兒童戶外遊樂場 Dino Park恐龍公園，10月1日正式啟用。吸引超過500名市民等候入場，開幕首日錄得近10,000入場人次。

新鴻基地產代理有限公司租務部副總經理許嘉雯表示，新城市廣場亦趁恐龍公園Dino Park開幕，以及中秋及國慶超級黃金周推出不同活動、優惠及回贈刺激『夜消費』。為配合集團推出的『新地夜行消費券』，新城市廣場於中秋國慶假期間(9月29日至10月2日) 每日下午6時起免費派發500份『新地夜行消費券』，內含面值100元的購物現金券及20元餐飲現金券，不少市民提早到場輪候，過去3日的消費券均於1小時內全數換罄。

商場亦於假期一連四晚8時至10時舉行賞樂晚會並大派恐龍造型應節燈籠；加上較早前已推出的『夜遊3重賞』消費優惠，希望鼓勵更多顧客晚上到商場消遣。而商場5樓戶外Dino Park恐龍公園昨日正式開幕，大大增加商場對年輕家庭客群的吸引力。

連串推廣刺激商場在中秋及超級黃金周長假期的人流及生意額分別按年升15%及20%，當中以餐飲食肆、親子服裝及玩具、生活百貨等商戶類別最為受惠。

編輯：梁巧恩

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