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【十一國慶】 新地旗下15大商場　 人流及生意額升逾二成

商業 16:00 2023/10/02

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今年中秋連國慶黃金周，香港有3天周末長假，加上國慶煙花闊別5年後復辦，吸引港人、旅客現場觀賞。

新鴻基地產(簡稱新地) 旗下15大商場包括apm、大埔超級城、元朗廣場、上水新都廣場等，於中秋國慶黃金周安排夜間民間市集、戶外電影觀賞，場內直播杭州亞運比賽、及賞燈晚會等，各種精彩表演、互動節慶活動。再加上「新地夜行賞」無門檻120 節日優惠，apm現場加推1電影票、1元龍鬚糖、1元紅白酒品嘗等滋味市集優惠、免費泊車至零晨，全方位刺激顧客食、玩、買的喜好。新地旗下15大商場，中秋國慶4天黃金周(29/9至2/10)，人流及生意旺，按年上升逾20%。    

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夜消費起動兼逢中秋多團聚活動，有助提升零售市況及氣氛。如apm潮人花園在中秋當晚舉行戶外電影院，同場又有賞月嘉年華，有市民為看完電影留到零晨後，反映客人對夜生活需求甚殷。今年國慶煙花闊別5年後復辦，為在兩岸佔好位欣賞，除刺激海景餐廳訂座需求，海景位最低消費1,500起亦早早訂滿；亦見不少港人及旅客提早外出玩樂用膳，再去欣賞煙花，延續中秋後的市況動力。

當中以餐飲、智能手機及節慶送禮產品較受捧，平均生意按年升20%至25%。餐飲方面，除傳統中式酒樓午市、晚市滿座外，不少特色餐飲如咖啡、茶飲、輕食等也受惠節慶人流多，如客人會去商場看亞運直播、再嘆下午茶。近日手機品牌出新款，智能手機銷量帶動電器租戶生意增，連帶手機配飾店都人頭湧湧。

此外，節日放假多親友聚會，傳統月餅固然早早售罄，連帶保健品等都多人選購，以表節日心意。珠寶手錶向來因年尾嫁娶而旺場，加上金價回落，內地客量回升，帶動婚嫁飾品銷情理想，有在旅遊區的珠寶店錄得多宗旅客消費，平均單價為2萬至3萬起。

編輯：梁巧恩

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