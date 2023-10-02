【Tesla電動車】Tesla推出3款全新中國版Model Y　性能升級＋採用新錶板物料

電動車成為近年汽車新趨勢，為穩守電動車龍頭之位，Tesla不時推出新款電動車及為旗下產品提供更新。Tesla昨（1日）在中國發布了3款升級版Model Y車款，不論在性能、外觀，還是內飾上均有小更新。

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Tesla是次在中國新推出的3款Model Y，分別為後輪驅動版、長續航全輪驅動版及Performance高性能版。據其官網介紹，新款Model Y的車箱內飾，新增了256色氛圍燈，而儀錶板則從過去採用的木質材料，改為科技紡織材料；在外觀上，銀色Gemini輪圈設計，改成全新的黑色19吋輪圈設計。

在性能方面，全新的後輪驅動版Model Y，其0-100公里加速能力由以往的6.9秒縮短至5.9秒，應是其電動機（俗稱摩打）或電池上有所改良的效果。後輪驅動版及長續航全輪驅動版的續航力，也分別增加了9公里和28公里。

雖然3款全新Model Y在性能配置上有所提升，但其售價不變。後輪驅動版售價為26.39萬人民幣起（約28.6萬港元）、長續航全輪驅動版售價為29.99萬人民幣起（約32.7萬港元），而Performance高性能版則售34.99萬人民幣起（約38.1萬港元）。據悉，3款新車目前只於中國市場推出。

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責任編輯：殷凱怡

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