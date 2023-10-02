【十一國慶】 信和集團旗下商場3日周末假期　 人流及生意額按年升20%

過去三日中秋國慶長周末假期，信和集團旗下商場推出一連串精彩活動如「全城為亞運打氣」、奧海城「英超睇波派對」、荃新天地「中秋市集啤一啤」及屯門市廣場「Beauty World激賞祭」等反應熱烈，信和集團商場旺丁旺財，人流及生意額按年升20%。

信和集團資產管理董事蔡碧林指出，信和集團商場響應政府振興經濟，推出連串夜間消費活動及夜泊優惠，在剛過去的3日中秋國慶長周末假期，成功吸引不少顧客到商場參與活動及消費，亦有旅客趁國慶黃金周特地來港購物旅遊，人流及消費氣氛暢旺。



另外，受惠於闊別5年的國慶煙花匯演，遊客區尖東美食里國慶當晚多間餐廳出現爆滿情況，商戶Boticario Bar and Grill餐廳團隊更表示早於一個星期已收到90%預訂煙花觀賞座位，長周末假期生意比平日高20%。

為迎接國內旅客，除了夜間精彩活動，信和集團商場特意聯同中國工商銀行推出信用卡簽賬獨家優惠「亞運全城賞」，顧客於場內憑指定信用卡消費滿指定金額，即有機會獲取高達HK$300的S現金券。至於屯門市廣場亦推出「旅客最高消費賞」，活動期間於屯門市廣場累積同日最高消費之首3名旅客可獲贈APPLE iPhone 14 256GB智能手機 1部，而最高消費之第4至8名旅客可獲贈Maxcare動能頸背墊復刻版1部。



編輯：梁巧恩



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