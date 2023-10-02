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英顧問與初級醫生發起最長聯合罷工 政府堅稱已合理加薪

環球社會熱點 16:00 2023/10/02

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英國顧問醫生與初級醫生發起最長一次聯合罷工，行動由周一（2日）持續至周四（5日），期間人手配備與聖誕節假期看齊。但政府敦促工會結束罷工，堅稱醫生獲公平合理幅度加薪。

過半英企市中心外設辦公室 迎合混合工作模式潮流 【下一頁】

顧問醫生及初級醫生上月已首次採取聯合行動，導致近13萬個住院及門診預約要取消或重新排期。

本周新一輪罷工前發布的數據顯示，罷工行動累計已造成過百萬個住院及門診預約要推遲。英格蘭國民保健服務（NHS England）警告，本周將有數千個預約要重新排期。

NHS醫療總監波伊斯（Stephen Powis）警告，NHS服務幾乎沒有時間擺脫過往幾輪罷工的影響，本周就要面對史無前例的連續三日罷工，人手將與聖誕節假期時相若。

他形容情況極具挑戰性，幾乎所有日常護理服務都接近停滯。

另外，醫療機構在醫護罷工期間人手短缺，需向替更醫生支付高昂加班費。

英國新動植物入口限制料明年生效 每年額外付逾31億 【下一頁】

《泰晤士報》報道，位於利物浦的The Walton Centre神經內科向替更的醫生支付了合共高達7,853英鎊（約7.5萬港元）的加班費。另外有幾間醫院也支付了3,000多英鎊加班費。

英媒指截至8月初，應對醫護罷工的成本已超過10億英鎊。

NHS Confederation行政總裁泰勒（Matthew Taylor）表示，他相信醫療機構已別無選擇，只能支付高昂費用來填補罷工工人的空缺。

衛生大臣柏建熙（Steve Barclay）表示，他對醫生進一步聯合罷工深感失望和擔憂，形容此舉為NHS帶來持續挑戰，也干擾患者，導致更多關鍵醫療護理服務延誤。

他指政府已按照獨立薪酬審查機構的建議，為醫生提供公平合理的加薪，敦促工會結束無情的罷工行動。

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責任編輯：鄭錦玲

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