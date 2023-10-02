【高達機械人】日初創研4.5米高限量版四輪機械人　設直立及車輛形態

日本軍事科幻動畫《高達》（Gundam）自推出以來便吸納不少忠實愛好者，其衍生出一連串續作、外傳及模型等更是有價有市。就在不知有多少愛好者仍渴望擁有一部真實版高達的同時，日本東京初創公司Tsubame Industries展示了一款自主開發、外形酷似高達的4.5米高四輪機械人。

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據外媒《路透社》報道，該款名為「ARCHAX」的4.5米高四輪機械人，重達3.5公噸，設有直立模式和車輛模式。在車輛模式下，其行駛速度可達每小時10公里。其駕駛艙內亦配備監視器，可接收外部攝影機的影像，駕駛員則可在機械人軀體內，使用搖桿操控機械人的手臂和手掌。

據悉，ARCHAX將於今月內舉行的日本車展中亮相，該企亦計劃為富有的機械人愛好者，限量製造五部機械人，售價為300萬美元（約2,349.6萬港元）。

現年25歲的Tsubame Industries行政總裁Ryo Yoshida表示：「日本在動畫、遊戲、機械人和汽車方面都非常擅長，所以如果我能創造一種能代表日本、可包涵所有元素的產品就太好了 。」另期望有朝一日，其機械人可用於救災或航天產業。

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責任編輯：殷凱怡

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