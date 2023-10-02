印度長者人口2050年料翻倍 2046年數量超兒童

聯合國人口基金會（UNFPA）預計，印度長者人口估計在2050年時翻倍，數量將在2046年超過當地的14歲或以下兒童。

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UNFPA報告指出，印度總人口在2050年將增加18%。但屆時60歲以上人口亦由2022年達1.49億升至2050年的3.47億，增長為134%。80歲以上人口增長更高達279%，每5名印度人中便有一人為長者。

報告亦預計，印度長者人口數量會在2046年時超越低於14歲兒童人口。同時，當地15歲至59歲人口亦將呈現跌勢。印度現時為全球人口最多國家，多達65%人口低於35歲。

不過，UNFPA指印度情況非罕有，因為2050年時全球60歲以上人口同樣翻倍，增加至21億。UNFPA稱屆時人口老齡化為全球化現象，發展程度較低地區可能出現更高增長率。

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UNFPA指人口老化將嚴重影響印度社會文化及經濟。由於女性普遍壽命更長，UNFPA估計屆時印度出現更多寡婦，需要政府特別制定政策照顧相關人群。

另外，印度偏遠地區受影響程度高於城市。UNFPA引述一個2018年報告指出，年過60仍在工作的男性比女性更多，而且偏遠地區男性工作比例更高。

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責任編輯：吳漢培