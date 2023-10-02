【蘋果新品】 Apple Pencil 3或採用磁吸設計　可更換不同粗細度筆尖

蘋果（Apple）雖然年年推出不少新品，但自2018年推出Apple Pencil（第二代）後便再無有關Apple Pencil的新品推出。近日，有外國科技爆料達人指，第三代Apple Pencil（下稱Apple Pencil 3）將迎來重大設計更新，其筆尖位將改用磁吸設計。

【蘋果App】蘋果推「Meet with Apple Experts」 提供實驗室、課程和研討會體驗

爆料人Majin Bu在社交平台X（前稱Twitter）引述一名消息人士所透露的Apple Pencil 3相關資訊，圖文並茂指出Apple Pencil 3最大的特點， 是該設備筆尖將採用磁吸設計，並配有三種不同大小和厚度的筆尖可作更換。

雖然以往Apple Pencil的筆尖均可更換，惟僅限於更換已磨損的筆尖。是次新設計旨在提高Apple Pencil在繪畫和技術繪圖等方面的表現。

值得留意的是，綜合外媒昔日報道，蘋果之前曾申請過一項專利，其中的功能包括根據筆尖類型、紋理，在屏幕上以該紋理繪圖的專利。而外界也一直盛傳Apple Pencil最快將於明年面世，惟確實詳細仍有待蘋果官方公布。

【iPhone 15開賣】京東到家iPhone新機開售日創新高 15系列較14系列銷售額增長253%

【iPhone 15開賣】蘋果iPhone 15系列今開賣 果粉早上7時到場排隊

責任編輯：殷凱怡

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享營商Tips。