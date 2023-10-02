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【分析】流言許家印因轉移資產被拉　是否可信？

股市 13:52 2023/10/02

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恒大 （03333） 主席許家印於9月28日被有關部門因涉嫌違法犯罪，已被依法採取強制措施，股份同時停牌，內地流傳的講法是轉移資產，前環球時報總編輯胡錫進亦指，財經團流傳，他在知道公司出現危機後與前妻技術性離婚轉移資產，還有他的公司沒錢了，他的兒子等家人卻落下巨額資金、許家印曾分紅套現500億人民幣等，如果這些都是大體真實的，會深刻影響很多人的認識。

就連創維創始人黃宏生拍視頻，痛斥許家印公司以中國人民為敵，騙國家老百姓，是自毁滅亡﹐稱很多好朋友被恒大騙了，「把錢存進去，每年回報15%，結果不但利息一分拿不到，本金全部毁滅了」。

他直指，出事原因是美國申請破產保護。恒大於2021年出事，國家將所有法律訴訟，歸結到廣東省高級法院，這是因為國家給他一個保護時間，讓他能夠以空間換取時間，解決各樣的糾紛，保護非常明顯，而中國政府最近動手，是因為他犯了大忌，用美國的法律進行破產保護，在老婆兒子走佬後，再透過發債，由國家的中國資產，換成美國人的個人資產，然後就保護美國這個個人資產，變成債務扔給中國，所有資產在我美國名下，利用美國政治解套，這便是與國家為敵，如果不出這一套，真心真意解決問題，國家予時間翻盤，這是國家對企業的保護。

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流言是否可信？可從事件發展的程序印證。

恒大8月16日公布境外債權人會議，8月17日在美國申請破產保護，8月18日，中證監將恒大旗下恒大地產下發《立案告知書》，因涉嫌信息披露違規，中國證監會決定對公司立案。

8月16日恒大公布債務重組計劃要處置的資產，涉及屯門項目、一些應收帳，以及其他公司的股權資產（見圖）。

9月24日，恒大公布因被立案，無資格發行新債。

9月27日，彭博報道指，恒大主要境外債權人團體計劃加入清盤申請。值得留意的是，境外債權人的大戶，可能為許家印及其好友。

9月27日晚至28日凌晨，據第一財經報道，許家印及其二子被拉。

記者：譚志偉

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