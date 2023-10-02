歐洲多國9月氣溫破紀錄 反常高溫料持續至10月

全球氣候暖化現象持續，法國、德國、比利時等歐洲多國上月的氣溫均破紀錄，反常高溫料持續至10月。歐盟氣象監測機構估計，今年將為人類有史以來經歷最熱的一年。

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奧地利、比利時、法國、德國、波蘭和瑞士等國，都經歷了有史以來最熱的9月。

西班牙南部蒙托羅（Montoro）於9月5日錄得攝氏45.7度的高溫，創下歐洲有史以來9月最高溫紀錄，本周末氣溫也達到攝氏35度，反映高溫持續至10月。

法國氣象局上月首次發布熱浪警報，9月平均氣溫為攝氏21.5度，比1991年至2020年的正常水平高出攝氏3.5度至3.6度。西南部和巴黎周日（10月1日）氣溫分別料達到攝氏31度和28度。

氣象學家伯恩（Christine Berne）表示，這是自1900年有紀錄以來最熱的9月，氣溫升高超過攝氏1度。

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德國氣象局表示，上月是有國家紀錄以來最熱的9月，比1961至1990年基線高出近攝氏4度。

波蘭氣象研究所指，上月氣溫比平均氣溫高出攝氏3.6度，是過百年以來最熱的一個月，奧地利和瑞士情況也相近。

歐盟監測機構「哥白尼氣候變化服務」（Copernicus Climate Change Service ，簡稱C3S）上月初表示，北半球夏季的全球氣溫是為有紀錄以來最熱，也預計今年為人類經歷最熱的一年。

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責任編輯：鄭錦玲