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過半英企市中心外設辦公室 迎合混合工作模式潮流

環球經濟金融 13:44 2023/10/02

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英國最新調查發現，超過一半企業開始在市中心以外地區設立辦公室或工作地點，相信與英國逐漸流行採取混合工作模式有關。

英國新動植物入口限制料明年生效 每年額外付逾31億 【下一頁】

提供靈活工作空間的供應商IWG向500間企業查詢，發現多達54%已在市中心以外設立辦公室或工作空間，另有38%表示在通勤城市成立工作地點，82%受訪企業指改變工作地點為提供更靈活工作模式。

IWG行政總裁狄克遜（Mark Dixon）表示，每日花費大量昂貴通勤時間的低效率工作模式已成過去。企業不止意識到混合工作模式更加合理，而且有益員工福祉。

同時，調查指73%受訪企業已降低辦公室成本，受惠於把辦公室搬離市中心。36%公司改為靈活工作模式後，員工交通津貼減少。

辛偉誠稱英無計劃派軍事教官赴烏 俄威脅攻擊 【下一頁】

狄克遜指更多企業轉換成混合工作模式後，把節省的成本投入至真正有益員工的福利。他認為此舉有長期效果，改善生產力及員工福祉，同時有助公司挽留人才及招募更多人手。

IWG今年8月公布財報表示，上半年錄得破紀錄收入及利潤翻倍，預計由新冠疫情帶起的混合工作模式未來勢成主流。IWG指出，上半年簽署的出租合約幾乎等同去年總數。

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責任編輯：吳漢培

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