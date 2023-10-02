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【樓市現象】「美聯信心指數」創自去年12月中旬後第3低 邊類單位減幅最多?

股樓投資 15:30 2023/10/02

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樓市前景未明，氣氛仍未見樂觀。「美聯信心指數」最新報53.1點，按周回升1%。美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，即使指數連跌2周後略為回升，但走勢呈窄幅上落，仍創自去年12月中旬後第3低，市場觀望氣氛依然濃厚。

【溫股知新】利淡因素未解除 假期前勿太進取

溫股知新
【溫股知新】利淡因素未解除 假期前勿太進取


根據美聯物業網站的減價盤比率反映，全港3區之中，新界區減價盤比率為3區最高；若以細區劃分，減價盤比率最多的三個區份分別是荃灣、天水圍、大嶼山/愉景灣。

沙田第一城284呎兩房戶跌穿「4球」 長綫投資客筍價377.8萬入市，詳見【下一頁

【Wealth封面故事】(有片)以立投資林少陽獨家專訪：中央頻密出招救市 基金提早部署攻守組合
https://inews.hket.com/article/3613876

以立投資林少陽獨家專訪90分鐘足本播放: https://imoney.hket.com/article/3615709

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【樓市現象】綠表客FULL PAY 336.8萬元 買到屯門居屋三房，詳見【下一頁

若以單位面積劃分，減價盤比率最多的是實用面積約431至約752平方呎的B類單位；其次是實用面積約430平方呎或以下的A類單位；緊隨其後的是實用面積介乎約753至約1,075平方呎的C類單位。


樓價方面，「美聯樓價指數」最新報146.71點，按周跌0.69%，連跌7星期；較四星期前更跌2%；比起年內高位下跌5.5%；而本年迄今升幅已收窄至僅0.46%，近乎蒸發(見表)。
 

延伸閲讀：文曜「蝕本價」推出首批31伙 折實每呎不足1.85萬 較成本價低一成【下一頁

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同場加映【青姐話】多事之秋 好淡隻揪

青姐話
【青姐話】多事之秋 好淡隻揪

若按3區劃分，3區樓價連續3星期全線下跌。「美聯港島樓價指數」最新報157.93點，按周跌0.97%；較四星期前則跌2.39%；比起該區年內高位更跌6.57%；而本年迄今升幅收窄至0.37%。


「美聯九龍樓價指數」最新報148.49點，按周跌0.44%，比起四星期前跌1.24%；比起該區年內高位更跌5.91%；本年迄今升幅僅餘0.03%。「美聯新界樓價指數」最新報135.78點，按周跌0.8%；較四星期前相比跌2.47%；較該區年內高位跌5.5%；年內迄今升幅收窄至0.77%。

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責任編輯：陳詠妍

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