英國新動植物入口限制料明年生效 每年額外付逾31億

英國政府官員承認，明年起從歐盟入口動物及植物的新措施生效，每年將為當地企業帶來3.3億英鎊（約31.5億港元）額外成本。工黨警告，消費者可能最終面臨更昂貴食品價格。

英財相料削福利預算 為減稅政策鋪路 【下一頁】

內閣辦公室國務大臣黎諾詩（Lucy Neville-Rolfe）回覆工黨議員克雷西（Stella Creasy）查詢，表示英國需要收緊從歐盟入口動植物的限制及檢查，防範當地動植物及民眾健康受威脅，保護英國的國際聲譽。

黎諾詩指出，歐洲部分地區出現大規模傳染性疾病如非洲豬瘟病毒及沙門氏菌等，一旦在英國爆發將危及眾多民眾生活及性命，不能輕視相關疾病。她認為英國的新動植物入境限制將有效降低，相關疾病對國家及生物安全帶來的風險與潛在影響。

黎諾詩透露，明年實行的新動植物入口限制對商界的影響取決於如何調適經營模式及供應鏈，官方估計每年額外增加的成本達3.3億英鎊。她估計一半成本來自專業健康證明，但強調增幅已由最初的5.2億英鎊下調，受惠於政府延期至明年起實行較不繁重的版本。

英次季GDP維持0.2%增長 擺脫G7包尾 【下一頁】

英國政府自脫歐後一直未有引入後脫歐時代的食物及動植物入口限制，今年8月與業界商討後決定5度押後，在2024年1月前仍未有限制。有分析指政府近期同意延後因為當地的生活成本危機，但政府稱新入口限制只會在3年間帶來少於0.2%通脹。

明年1月30日後開始，由歐盟入口中度風險動物產品﹑植物及植物產品與高風險非動物源食品將需要具備健康證明。英國海關將在明年4月底起，在入口抽查有關物品。同年10月起，從歐盟入口相關物品將需申報。

克雷西警告，英國企業入口食品將面臨更繁重的海關文件，使價格無可避免推高，把成本轉嫁予消費者。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：吳漢培