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【時代終結】Netflix結束DVD租借服務　25年寄出逾52億隻

科技 12:12 2023/10/02

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Netflix雖然因提供串流娛樂而為港人所熟悉，但自1998年Netflix已為美國用戶提供DVD租借服務。隨著數碼娛樂時代來臨，Netflix於9月29日正式結束其25年的DVD租借服務。

【寄生族噩耗】Disney+擬仿效Netflix　11月起打擊密碼共享

Netflix今年4月宣布，由於實體DVD的市場需求大跌，加上該企逐漸將重點轉向綫上流媒體，故計劃於9月29日結束其DVD租借服務。Netflix亦在上周五（29日）在社交平台X（前稱Twitter）發文指，該企將於當日寄出最後一批DVD，並強調用於寄遞的紅色包裝「仍然是我們熱愛娛樂的持久象徵」。

據悉，該企的DVD租借服務自1998年開始以來，已為超過4千萬名用戶，寄出超過52億隻DVD。然而如何處理多年來所購入的海量DVD，在其租借服務終結後或是一大難題。為順利「清倉」，Netflix除透過專門回收電子媒體的第三方公司回收其大部分DVD，及將其部分庫存捐贈予專注於電影和媒體的相關組織外，還向其客戶表明，如果手上仍有租借得來的DVD，可不需還碟。同時還為客戶提供了一個「最終驚喜」，讓客戶可從其庫存中再索取最多10隻DVD。

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責任編輯：殷凱怡

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