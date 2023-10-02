辛偉誠稱英無計劃派軍事教官赴烏 俄威脅攻擊

英國國防大臣夏博思（Grant Shapps）近日表示，英國或派軍事教官前往烏克蘭，協助訓練烏軍士兵。俄方威脅向赴烏的英國軍事教官發動攻擊後，英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）就表示，英國現無派軍事教官赴烏的計劃。

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夏博思上周六（9月30日）受訪時透露，上周五（9月29日）與英國軍方高層會議期間曾商討，派遣軍事顧問前往烏克蘭，協助訓練烏軍士兵。他認為現時是時候讓西方國家盟友，進一步把更多援助帶入烏克蘭。

俄羅斯前總統、現任聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）周日（1日）警告，任何在烏克蘭訓練烏軍的英國士兵都將成為俄軍的合法攻擊目標。

辛偉誠同日表示，英國目前沒有向烏克蘭部署軍事教官的即時計劃。他澄清夏博思的言論是指，英國將來很可能在烏克蘭舉行一些訓練。

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但辛偉誠形容此為長遠計劃，此時此地不會發生，並強調不會派英軍到烏克蘭參與當前衝突。

路透社報道，英國去年為約2萬名烏克蘭人提供為期五周的軍事訓練課程，今後計劃舉行同類規模的培訓。

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責任編輯：鄭錦玲