  • 31°C
香港時間 : 20231002日 (週一) 13:01
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

辛偉誠稱英無計劃派軍事教官赴烏 俄威脅攻擊

環球政治 12:00 2023/10/02

分享：

分享：

英國國防大臣夏博思（Grant Shapps）近日表示，英國或派軍事教官前往烏克蘭，協助訓練烏軍士兵。俄方威脅向赴烏的英國軍事教官發動攻擊後，英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）就表示，英國現無派軍事教官赴烏的計劃。

【俄烏戰爭】拜登重申援助不中斷 促國會盡快批准預算 【下一頁】

夏博思上周六（9月30日）受訪時透露，上周五（9月29日）與英國軍方高層會議期間曾商討，派遣軍事顧問前往烏克蘭，協助訓練烏軍士兵。他認為現時是時候讓西方國家盟友，進一步把更多援助帶入烏克蘭。

俄羅斯前總統、現任聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）周日（1日）警告，任何在烏克蘭訓練烏軍的英國士兵都將成為俄軍的合法攻擊目標。

辛偉誠同日表示，英國目前沒有向烏克蘭部署軍事教官的即時計劃。他澄清夏博思的言論是指，英國將來很可能在烏克蘭舉行一些訓練。

【俄烏戰爭】英防相暗示或派員赴烏 實地訓練士兵 【下一頁】

但辛偉誠形容此為長遠計劃，此時此地不會發生，並強調不會派英軍到烏克蘭參與當前衝突。

路透社報道，英國去年為約2萬名烏克蘭人提供為期五周的軍事訓練課程，今後計劃舉行同類規模的培訓。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【俄烏戰爭】拜登重申援助不中斷 促國會盡快批准預算
今日
【俄烏戰爭】拜登重申援助不中斷 促國會盡快批准預算
美民主黨議員拉警報疑阻表決 麥卡錫批如國會山莊暴動
2023/10/01
美民主黨議員拉警報疑阻表決 麥卡錫批如國會山莊暴動
新西蘭總理確診隔離5日 恐影響大選選情
2023/10/01
新西蘭總理確診隔離5日 恐影響大選選情
【俄烏戰爭】英防相暗示或派員赴烏 實地訓練士兵
2023/10/01
【俄烏戰爭】英防相暗示或派員赴烏 實地訓練士兵
泰新總理望改革吸外資 捐全數薪金做慈善
2023/09/29
泰新總理望改革吸外資 捐全數薪金做慈善

你可能感興趣

【俄烏戰爭】拜登重申援助不中斷 促國會盡快批准預算
今日 10:38
【俄烏戰爭】拜登重申援助不中斷 促國會盡快批准預算
美民主黨議員拉警報疑阻表決 麥卡錫批如國會山莊暴動
16:16 2023/10/01
美民主黨議員拉警報疑阻表決 麥卡錫批如國會山莊暴動
新西蘭總理確診隔離5日 恐影響大選選情
14:51 2023/10/01
新西蘭總理確診隔離5日 恐影響大選選情
地緣政治 軍事 國防 戰爭 辛偉誠 梅德韋傑夫 烏克蘭 俄羅斯 英國

上一篇文章

英國新動植物入口限制料明年生效 每年額外付逾31億

下一篇文章

【俄烏戰爭】美強調維持援助 北約指東歐兩國仍支持烏國（持續更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款