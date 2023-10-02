麥卡錫自信能保眾院議長一職 有共和黨友威脅發起罷免

美國國會眾議院周日（1日）前通過財政預算案臨時撥款法案，解除政府停擺危機，有強硬派共和黨人揚言要罷免麥卡錫（Kevin McCarthy）的眾議院議長職務。麥卡錫稱有信心可捱過這一關，又譏諷發起罷免者是為爭取曝光率。

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麥卡錫早前爭取民主黨人支持，以通過財政預算案臨時撥款法案，為國會提供更多時間以通過年度撥款法案。共和黨內保守派不滿麥卡錫依賴民主黨人支持，換取通過臨時法案。

佛羅里達州極右共和黨眾議員Matt Gaetz周日透露，他打算本周針對麥卡錫提出一項罷黜動議（motion to vacate），威脅要罷免對方。

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麥卡錫同日回應，表示他會捱過這一關。麥卡錫諷刺Gaetz對上電視受訪更感興趣，如果對方因試圖迫使政府停擺，但遭自己出手阻止而生氣的話，他不介意談談此事。

罷黜動議採簡單多數制表決，共和黨和民主黨於眾院各佔221和212席。如果麥卡錫要保住議長一職，就不能流失多過4票。

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責任編輯：鄭錦玲