  • 30°C
香港時間 : 20231002日 (週一) 13:32
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

股樓投資
理財智慧
名人薈萃
環球政經
iMTV＋
iMoney雜誌

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【樓市現象】綠表客FULL PAY 336.8萬元 買到屯門居屋三房

股樓投資 12:51 2023/10/02

分享：

分享：

二手樓市交投淡靜，有買家趁業主態度軟化入市。其中一名綠表客日前FULL PAY購屯門兆麟苑三房戶。

沙田第一城284呎兩房戶跌穿「4球」 長綫投資客筍價377.8萬入市，詳見【下一頁

【Wealth封面故事】(有片)以立投資林少陽獨家專訪：中央頻密出招救市 基金提早部署攻守組合
https://inews.hket.com/article/3613876

以立投資林少陽獨家專訪90分鐘足本播放: https://imoney.hket.com/article/3615709

立即訂閱《iMoney》收看林少陽獨家專訪足本版: https://imoney.hket.com/im/subscription

祥益地產執行董事謝澤銘表示，兆麟苑毗近屯門市中心，環境靜中帶旺，自用十分舒適。日前該分行促成了一宗兆麟苑的居二市場的成交個案。
 

延伸閲讀：文曜「蝕本價」推出首批31伙 折實每呎不足1.85萬 較成本價低一成【下一頁

點擊圖片放大
+7
+6

同場加映【青姐話】多事之秋 好淡隻揪

青姐話
【青姐話】多事之秋 好淡隻揪

謝氏稱，上述所錄成交單位為A座低層4室，實用面積645平方呎，三房兩廳。新買家為區內綠表客，表示熟悉該區環境，而且屋苑鄰近家人，方便照應，加上單位內籠寬敞企理，業主亦有輕微議價空間，新買家考慮到樓價符合預算，遂便決定FULL PAY以336.8萬元（居二市場價）購入上址，以實用面積計算平均呎價為5,222元，屬市價成交。


原業主2015年以約320萬（居二市場價）買入，是次單位轉手帳面獲利約16.8萬。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：陳詠妍

開啟hket App，閱讀全文
兆麟苑 3房 屯門 祥益地產 二手市場

上一篇文章

【理財你要知】騙案無處不在 理財專家李兆波：小心影響你的退休!

下一篇文章

【著數優惠】平安壹賬通銀行開業三周年 中小企客戶可享現金獎賞高達$15000
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款