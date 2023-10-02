【樓市現象】綠表客FULL PAY 336.8萬元 買到屯門居屋三房

二手樓市交投淡靜，有買家趁業主態度軟化入市。其中一名綠表客日前FULL PAY購屯門兆麟苑三房戶。

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祥益地產執行董事謝澤銘表示，兆麟苑毗近屯門市中心，環境靜中帶旺，自用十分舒適。日前該分行促成了一宗兆麟苑的居二市場的成交個案。



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謝氏稱，上述所錄成交單位為A座低層4室，實用面積645平方呎，三房兩廳。新買家為區內綠表客，表示熟悉該區環境，而且屋苑鄰近家人，方便照應，加上單位內籠寬敞企理，業主亦有輕微議價空間，新買家考慮到樓價符合預算，遂便決定FULL PAY以336.8萬元（居二市場價）購入上址，以實用面積計算平均呎價為5,222元，屬市價成交。



原業主2015年以約320萬（居二市場價）買入，是次單位轉手帳面獲利約16.8萬。

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責任編輯：陳詠妍