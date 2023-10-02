【玩樂好去處】沙田新城市廣場Dino Park恐龍公園國慶日開幕 逾500名市民等候入場 開幕首6小時錄5000入場人次

沙田新城市廣場耗資千萬打造的全港首個以恐龍作為主題的大型常設綜合式兒童戶外遊樂場 Dino Park恐龍公園周日（10月1日）正式啟用，吸引超過500名市民等候入場，截至下午4時，錄得5,000入場人次。適逢中秋及十一超級黃金周長假期，商場額外投資500萬元宣傳推廣費，並響應政府推動夜經濟的「香港夜繽紛」計劃，推出一連串晚間推廣活動及消費獎賞優惠以吸引夜遊人，帶動商場人流及生意額較去年同期有雙位數字增幅。

【溫股知新】利淡因素未解除 假期前勿太進取



新鴻基地產代理有限公司租務部副總經理許嘉雯表示：「新城市廣場亦趁恐龍公園Dino Park開幕以及中秋及國慶超級黃金周推出不同活動、優惠及回贈刺激『夜消費』。為配合集團推出的『新地夜行消費券』，新城市廣場於中秋國慶假期間(9月29日至10月2日) 每日下午6時起免費派發500份『新地夜行消費券』，內含面值100元的購物現金券及20元餐飲現金券，不少市民提早到場輪候，過去兩日的消費券均於1小時內全數換罄。我們亦於假期一連四晚8時至10時舉行賞樂晚會並大派恐龍造型應節燈籠；加上較早前已推出的『夜遊3重賞』消費優惠，希望鼓勵更多顧客晚上到商場消遣。而商場5樓戶外Dino Park恐龍公園今日正式開幕，大大增加商場對年輕家庭客群的吸引力。連串推廣成功刺激商場在中秋及超級黃金周長假期的人流及生意額分別按年升15%及20%，當中以餐飲食肆、親子服裝及玩具、生活百貨等商戶類別最為受惠。」

▼ 點擊圖片放大 +7 +6



位於5樓戶外平台的Dino Park恐龍公園是本港首個常設的恐龍主題大型綜合式遊樂場，園內備有多達14項遊玩設施，當中以26 米長、7米高、結集繩網、滑梯及攀爬架組成的巨型恐龍組合式遊樂設施最為矚目，其他玩樂設施還包括空中飛索、歷奇繩網、動感韆鞦等等。公園參考美國兒科醫學會對小孩喜愛恐龍原因作為設計概念，讓兒童於玩樂中認識自己，發掘自我潛能、鍛鍊對外界觸感的靈敏度及四肢協調及平衡，全面配合2至12歲兒童的身體機能成長發展。

【著數優惠】港鐵「一Click即搶」派HK$2,000萬電子優惠券 旗下商場設多個中秋打卡位，詳見【下一頁】

今年內地十。一黃金週與中秋假期相連，形成八日「超級黃金周」，加上是通關後首個國慶假期，新城市廣場聯同商戶合作提供10.1國慶假期餐飲及購物優惠，亦推出一系列針對內地客的推廣，以吸引大灣區旅客到訪。許嘉雯表示：「因應旅客更著重體驗式旅遊，新城市廣場與不同合作夥伴推出連串跨境優惠，包括：與旅行社合作推出以恐龍公園Dino Park 及Play Park作招徠的沙田區獨有體驗之旅，而消費滿指定金額的旅客即可免費乘搭跨境商務專車往返國內；更聯動集團旗下酒店包括沙田帝都、帝逸酒店，向訂房及住宿旅客送出商場1,000元購物大禮包。相信可大大提升商場的遊客比例，逐步回復至疫情前水平。」

【青姐話】多事之秋 好淡隻揪

【中秋國慶好去處】新地12個商場送逾1萬套消費券 含$100購物券+$20餐飲券 先到先得（附詳情），詳見【下一頁】

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#$150試閱《iMoney》電子版3個月 【http://imoney.hket.com/article/3399982】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：陳詠妍