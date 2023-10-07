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【人才戰】紐約梅隆銀行　增員工幸福感　6招吸人才

12:00 2023/10/07

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紐約梅隆銀行國際部主席Hani Kablawi分享，該企亦有推動靈活工作環境吸人才，包括推行混合辦公模式、每年最多可以有兩週時間「隨處工作」（work from anywhere）等特別員工福利。

國際之間的人才爭奪戰近年顯著升溫，人才對於企業與組織的永續性尤其注重。有甚麼策略比起銀彈更能吸引人才，而且更具長遠效果？

紐約梅隆銀行（BNY Mellon）的國際部主席Hani Kablawi近日接受本報專訪時分享，過去數年，企業把人才策略聚焦於培養年輕人才；另透過其他6大招數（見表），增加員工幸福感和敬業度。

吸引及挽留合適人才對公司而言是一個持續性的策略，Hani Kablawi指出，「我們應該深思熟慮如何招聘、招聘誰、如何留住人才、如何培養和提拔人才。」而相關策略亦涵蓋BNY Mellon各級管理人員，過去數年一直以培養年輕人才為重點。

培育青年領袖 提供晉升平台

其中，不僅努力為青年領袖（Emerging Leaders）提供機會，讓他們在公司內承擔更多責任，作為優先事項。而且，需要由校園招聘開始，從招攬年輕、有抱負的應屆畢業生入手，為他們提供內部培訓、發展和晉升的平台。

以近幾年在亞洲市場的部署為例，他表示：

除了在校園提供入門級課程，也大幅增加了實習生錄取人數。這一大批實習生，他們最終也獲得了在BNY Mellon的工作機會，成為公司一分子，為他們提供邁向成功的工具，以及許多發展機會。

全球人才戰持續的情況之下，作為一間擁有239年歷史的公司，要保持一個吸引並留住人才的僱主品牌，內部文化與創新，也是一大關鍵，深深影響着不少職場中人，以及正要踏入職場的年輕新血們加入公司的意願。

Hani透露：

我們是一間年收入達160億美元（約1,250億港元）的公司；為93%《財富》百強企業，以及89%的全球百強資產管理機構提供服務。

面對這類型和規模的平台，需要在技術和彈性方面進行投資，並且按照風險管理原則來「有紀律地管理自己」。該企每年在科技方面的投資佔35億美元（約273億港元），用於改善投資管理和投資服務。

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數碼化引入機器學習 AI運作

在內部運作亦有引入人工智能（AI）工具，以開源工具（Open Source Tools）帶入新功能、預測分析和作其他替代方案，並且在可控制和有秩序的情況下，引入AI和機器學習，「讓我們更敏捷、以更低成本，進行數碼轉型之旅。」期望提高工作質量，同時助力員工去專注更高價值的工作。

他認為在市場波動和充滿危機時期，該企業務依然不斷湧現，皆因在穩定和可靠性，以及風險管控方面，均投入了大量資金，「同時投資於創新以為行業注入新的構思及創新，例如數碼資產、數據和數碼解決方案、財富及技術創造力等。」同時，藉此吸引不同人才，「既有校園人才、初入職場人才，也有資深人才。」

他指出：

吸引人才的最好方法就是讓這些事情順利進行，要保持可靠、靈活彈性和做好風險管理，保持創新，繼續投資技術。

團隊靈活變陣 應對各種挑戰

此外，該企亦有推動靈活工作環境，包括推行混合辦公模式及隨處工作（Work From Anywhere，WFA）等特別員工福利，讓員工享有更大自由度。

他又透露，現時有部分員工會選擇每周五天都在辦公室工作，小部分全職在家工作，而大多數員工都是實行混合辦公模式。

我們已推行一些特別的員工福利，例如他們每年最多可以有兩星期的時間，選擇Work From Anywhere。

早在疫情期間，該團隊已培養Work From Anywhere的能力，靈活地變陣，應對不同挑戰。他認為，此舉除了提高生產力，還能增加了員工幸福感和敬業度。「我們希望員工投入，並致力為公司工作，所以我認為實現這種平衡（推動靈活工作環境）非常重要。」

他解釋：

我們需要行業內的專家，他們是由外到內（outside in）思想家，會思考客戶戰略、客戶優先事項、客戶難題，並將這些內容帶回公司，並努力確保我們的能力和解決方案都適合客戶的需求。

感同身受 推動職場共融

Hani Kablawi分享，自己曾經是難民，現時一方面致力將DE&I文化融入職場，以管理層身份推動，另一方面則透過教育和就業機會來支持難民。（陳永康攝）

廣納不同背景的族群，尊重且保有每個人的差異性，也是近年職場文化強調的革新之一。Hani Kablawi原來曾經也是難民，知道沒有公民身份、沒有國籍之艱辛，旅行、就業、或被大學錄取都不容易，深深體會到可以選擇的出路有限。

因此，他現時不僅在任內推動團隊多元、公平與共融（DE&I），還積極在公餘時間當義工來幫助難民，另兼任英國慈善機構Breaking Barriers的董事會成員。

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不同資歷級別 設多元目標

他表示，管理層過去投入了許多時間去思考，如何創造一個能提升心理安全和包容的工作環境。現時在BNY Mellon團隊方面，在不同資歷級別都設有「多元化目標」（Diversity Targets）。該多元化目標不僅限於性別，還涉及種族和不同工作能力。

曾經是難民的Hani分享，足足花了17年時間，努力學習及工作，最終說服潛在僱主（potential employer），獲得（美國）公民身份。

我在17歲時以難民身分入境美國，後來於當地獲得學士學位；後來該大學的財務系主任，錄取了我繼續攻讀碩士學位。於是我又開始了一年半的碩士課程，在22歲獲時得了特許財務分析師（Chartered Financial Analyst, CFA）以及碩士學位，並搬到紐約尋找工作。

最終他找到工作，「有僱主願意先接受我的不同的簽證類型，再申請H-1B工作簽證，最後申請綠卡。」期間，他曾經持有五、六種不同的簽證，為這家僱主工作，直到拿到綠卡身份，才加入匯豐銀行工作。之後於1997年到BNY Mellon工作，直到2001年底成為美國公民。

Hani經常思考如何回饋社會，一方面將DE&I文化融入職場之中，以管理層身份推動，另一方面，則透過教育和就業機會來支持難民，包括支持一些成績優異的學齡難民，為他們提供上大學的機會；以及支援接納難民的慈善機構，讓難民不需要流落街頭，以為他們提供參與體育運動的機會。

記者：張寶燕

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