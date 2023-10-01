iPhone 15系列過熱或涉系統漏洞 蘋果稱將推出軟件升級修復

蘋果（美：AAPL）表示，其最新推出的iPhone 15系列手機被指過熱，可能與包括iOS 17和幾個應用程式運行的程式錯誤問題，以及暫時的新機設置期所導致系統漏洞有關，並宣布將發布軟體更新，以解決過熱問題。

公司發言人指出，過熱問題與兩款高階型號新採用的鈦金屬外殼無關，公司在iOS 17系統發現漏洞，加上手機啟用初期系統背景活動增加，以及部份第三方應用程式更新令系統超出負荷，導致手機過熱，正進行系統升級，並會盡快推出。

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對於有用戶反映手機過熱，無法長時間拿在手上使用，蘋果回應指，過熱情況一般出現在手機進行備份設定、無線充電、觀看串流高清影片，或使用涉及大量圖像的應用程式和遊戲時出現，強調在使用量高的情況下，手機較熱是正常，只要無出現過熱警告，仍然可安全使用。

據蘋果說明，即將推出的iOS 17更新將解決過熱問題，且不會降低手機效能，同時蘋果也正在處理運行方式導致系統超載的應用程式。

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3. 政策行動與經濟之間的滯後似乎更長

在後疫情時代，環球各國仍面臨貨幣政策是否有效的問題。由於利率變化與經濟活動之間的多重關係似乎已經破裂，因此對各國央行而言，貨幣政策周期將充滿挑戰。 受利率低基數效應、寬鬆的財政政策環境以及疫情影響等多項因素影響，本輪經濟周期與以往有所不同。

美國聯儲局及其他央行必須克服這些因素，並調整貨幣政策，而調整程度或會限制經濟及通脹增速。因此，目前政策行動與經濟活動之間似乎存在著較長的滯後性。然而，這並不代表貨幣政策不會發揮作用。各國央行需要更加關注抵押貸款市場中，固定利率交易和企業債務到期等因素，以評估其行動可能帶來的影響。

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記者：李兆明