  • 30°C
香港時間 : 20231001日 (週日) 18:28
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

股樓投資
理財智慧
名人薈萃
環球政經
iMTV＋
iMoney雜誌

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【理想2015】理想汽車9月交付新車逾3.6萬輛 按年增2.1倍創單月新高

股樓投資 17:33 2023/10/01

分享：

分享：

 

理想汽車（02015）公布2023年9月交付數據，月內共計交付新車36,060輛，按年增長212.7%，創下單月交付量新高。截至2023年9月底，理想汽車第三季累計交付量爲105,108輛，按年增長296.3%，全年累計交付量已經達到244,225輛。

 

 

【有片睇】 雷賢達獨家專訪：若中美關係轉趨緩和 或可扭轉港股估值低殘狀態【見下頁

【延伸閱讀】【大行點睇】天氣因素及韓國市場競爭激烈 百威亞太被多家大行下調目標價【見下頁

點擊圖片放大
+5
+4

 

 

理想汽車董事長兼CEO李想表示，隨着市場需求的不斷增長，理想汽車在9月的周銷量、月銷量和定單量均創下新高，其中理想汽車九月單月的定單量已經超過4萬。理想L系列3款車型，已經連續兩個月單車交付均突破萬輛。

他又指，理想汽車在20萬元以上NEV市場的市占率持續提升，位居20萬元以上中國品牌新能源銷量前二，並連續6個月蟬聯中國30萬元以上SUV銷量冠軍。同時，理想汽車補能網絡建設也取得了階段性進展，截至9月30日在全國高速沿線已經建成了逾100座超充站。

 

 

 

【延伸閱讀】新地去年基礎盈利降16.7% 大行紛降目標價 股價插近1成【見下頁

點擊圖片放大
+7
+6

同場加映：【青姐話】多事之秋 好淡隻揪

青姐話
【青姐話】多事之秋 好淡隻揪

同場加映：【溫股知新】利淡因素未解除 假期前勿太進取

溫股知新
【溫股知新】利淡因素未解除 假期前勿太進取

《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：李兆明

開啟hket App，閱讀全文
新能源 經濟 理想汽車—W（02015） 股票 中國 港股

上一篇文章

【中國經濟】財新中國9月服務業PMI降至50.2 再創年內新低

下一篇文章

澳門9月博彩收入錄149億澳門元 按年增逾4倍 按月跌13％
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款