【理想2015】理想汽車9月交付新車逾3.6萬輛 按年增2.1倍創單月新高

理想汽車（02015）公布2023年9月交付數據，月內共計交付新車36,060輛，按年增長212.7%，創下單月交付量新高。截至2023年9月底，理想汽車第三季累計交付量爲105,108輛，按年增長296.3%，全年累計交付量已經達到244,225輛。

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理想汽車董事長兼CEO李想表示，隨着市場需求的不斷增長，理想汽車在9月的周銷量、月銷量和定單量均創下新高，其中理想汽車九月單月的定單量已經超過4萬。理想L系列3款車型，已經連續兩個月單車交付均突破萬輛。

他又指，理想汽車在20萬元以上NEV市場的市占率持續提升，位居20萬元以上中國品牌新能源銷量前二，並連續6個月蟬聯中國30萬元以上SUV銷量冠軍。同時，理想汽車補能網絡建設也取得了階段性進展，截至9月30日在全國高速沿線已經建成了逾100座超充站。

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記者：李兆明