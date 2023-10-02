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【十一黃金周】澳門9月賭收增4倍　中秋國慶3日訪客恢復至疫前87%　香港表現如何？

股市 16:29 2023/10/02

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【濠賭股】澳門9月賭收按年增4倍至149億澳門元　按月跌13%

中秋、十一假期成內地居民外遊旺季，澳門政府公布，9月29日至10日1日期間，3日到訪澳門旅客共39.69萬人次，相當於日均13.2萬人次，按年增長4.3倍。當中，內地客佔27.75萬人次或70%，按年增長達3倍；香港到訪澳門的旅客量則佔9.2萬人次或23%，按年大增16倍。

若與2019年疫惰前的十一國慶假期首3日比較，今年到訪澳門的旅客量已恢復至87%，當中內地旅客量恢復至70%。

另外，澳門博彩監察協調局公布，澳門9月博彩收入按年升4.04倍至149.37億元（澳門元，下同），按月則跌13.22%。今年首9個月，澳門博彩收入1289.47億元，按年增3.05倍。

香港近3日入境人次破百萬　撇港人仍逾52萬　惟入境少於出境

香港方面，據香港入境處數據，從9月29日至10月1日期間，入境人次共119.8萬人次，出境人次達138.6萬人次，主要反映香港居民出境人次近99萬，遠超入境人次的67萬。

3日期間，內地訪客入境人次共45.94萬人次，日均15.3萬；其他訪客入境人次共6.88萬人次，日均2.3萬。3日非香港居民入境人次達52.8萬人次。

與2019年十一假期相比，當時香港旅遊業已受社會事件影響，10月1日入境人次為324,922，出境人次為218,180，今年10月1日香港入境和出境人次分別達513,848、406,536，反映香港今年十一訪客流量已超2019年。

若與2018年相比，今年10月1日入境人次則少21%，但出境人次反增20%。

香港出入境人次入境人次出境人次
2018年10月1日652,328337,224
2019年10月1日324,922218,180
2020年10月1日1,6301,797
2021年10月1日3,9814,154
2022年10月1日6,95610,599
2023年10月1日513,848406,536

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