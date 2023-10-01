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【美國加息】宏利投資管理潘樂勤：油價上升或令美國通脹再次升溫　不排除聯儲局要作出更多行動

宏觀解讀 15:30 2023/10/01

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【美國加息】宏利投資管理潘樂勤：油價上升或令美國通脹再次升溫　不排除聯儲局要作出更多行動

歐美加息周期接近尾聲，但宏利投資管理認為，目前全球已離開了寬鬆的貨幣政策及財政政策時代，未來利率環境將與過去5年截然不同，宏觀經濟情況對利率走向變得更重要，面對油價再次上升，要小心第二波的通脹升溫，預期未來資本市場波動性將更高。

市場已將明年減息預期押後至第四季

宏利投資管理亞洲區多元資產高級組合經理及資產配置主管潘樂勤（Luke Browne）接受專訪時表示，聯儲局上周雖按兵不動，但主席鮑威爾發表鷹派言論，意味利率會於高位徘徊，而市場亦開始預期聯儲局會於11月加息，基於美國勞工市場仍偏緊，消費動力仍具韌性，市場已將明年減息預期由原本的第一季，押後至第四季。

「現時聯儲局有3大目標，分別是需求減少、勞工市場偏緊狀態的放鬆及通脹回落，但近期油價上升推高進口物價及製造業成本，在供應端成本推動下，美國通脹或會再次上揚。」

潘樂勤稱，美國通脹要由目前3%至4%，回到6%的可能性不大，但3%至4%仍未達至聯儲局目標，故當局或會延長高息環境的時間，而加息對經濟的影響一般要9至12個月才反映，故目前經濟感受到的是2厘至2.5厘的利率環境，而非5.25厘至5.5厘，「若未來美國經濟狀況較預期中更強，不排除聯儲局要作出更多行動。」

專訪全文【可見此】

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記者：陳韻妍

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