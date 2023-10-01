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美民主黨議員拉警報疑阻表決 麥卡錫批如國會山莊暴動

環球社會熱點 16:16 2023/10/01

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美國國會周日（1日）前通過財政預算案臨時撥款法案，讓政府避免陷入停擺危機。眾議院投票期間，曾經發生民主黨眾議員Jamaal Bowman拉響火警警報事件。他事後聲稱為意外，共和黨籍眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）斥責，行為猶如另一次國會山莊暴動。

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上周六（9月30日）眾議院就臨時撥款法案表決前，突然響起火警警報，投票一度叫停。眾議院行政委員會主席﹑共和黨議員Bryan Steil表示，涉事的Bowman需要解釋行動。

Bowman事後解釋，事件是一個意外，當時因為趕著去投票，錯把火警警報當成開門按鈕，才導致意外發生。他對犯錯感到尷尬，為自己的行為道歉。不過，Bowman強調意外並非故意阻礙投票。

麥卡錫直指事件嚴重，將會與民主黨眾議院領袖杰弗里斯（Hakeem Jeffries）商討，絕不會輕易放過。麥卡錫更把今次事件與國會山莊暴動的被告人士相比，直指兩件事性質類似。多位共和黨眾議員亦批評，事件是想阻礙表決。

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責任編輯：吳漢培

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