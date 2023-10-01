【美國通脹】美國8月核心PCE物價指數按年升3.9% 兩年來首度低於4％

美國8月個人消費開支（PCE）物價指數按月上升0.4%，略低於市場預期的0.5%，按年則合符預期上升3.5%；不過扣除食品及能源價格的核心指數，按月上升0.1%，小於預期的0.2%，按年升幅亦收窄至3.9%，符合市場預期，更為自2021年9月以來首度低於4％。





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美國8月PCE及個人收入按月變化均都符合市場預期，核心PCE物價指數按年升幅更是逾兩年來首次低於4%，令市場對當局暫停加息的憧憬加劇。早前美國紐約聯儲銀行行長威廉斯（John Williams）曾表示，聯儲局或已完成加息行動，但政策決策者將會維持現行高利率水平一段時間，以令通脹回復至2%目標。

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記者：鄭昊彤