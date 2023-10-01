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【國慶優惠】十一國慶商界推交通飲食等優惠 政府轄下多項設施場地免費開放

理財智慧 14:02 2023/10/01

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為慶祝今（周日）十一國慶，本地多項公共交通工具、餐飲集團、戲院及政府轄下設施等均為市民提供不同優惠，其中輕鐵、電車以及天星小輪更於本日予市民免費乘搭，政府轄下多項設施場地亦免費開放，包括博物館、濕地公園、游泳池等。


 

 

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溫股知新
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交通方面，港鐵予小童可免費乘塔港鐵重鐵網絡服務的優惠，包括本地鐵路綫，東鐵綫頭等、機場快綫、港鐵接駁巴士及高鐵則除外；輕鐵以及行走新界西北路綫的港鐵巴士亦全日免費，乘客毋須拍卡。

九巴同樣提供小童免費乘搭九巴及龍運巴士日間巴士路線優惠，部分通宵巴士今日起至明日晚上提供七五折優惠；往來尖沙嘴及灣仔的天星小輪航線、往來「北角-觀塘-啟德」的富裕小輪航線，以及電車亦全部免費。

 

 

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【溫股知新】利淡因素未解除 假期前勿太進取

 

 

消費飲食方面，本日戲院戲票半價，多間飲食集團旗下過千間食肆，於今明（2日）兩日分別在堂食或指定套餐提供七折優惠。

政府轄下多項設施場地亦免費開放，包括科學館、太空館、藝術館、文化博物館、歷史博物館、孫中山紀念館、茶具文物館，及香港海防博物館等，公眾游泳池免費入場，毋須預約，名額先到先得，濕地公園亦可免費入場。

 

 

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責任編輯：鄭昊彤

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