新西蘭總理確診隔離5日 恐影響大選選情

新西蘭總理希普金斯（Chris Hipkins）周日（1日）宣布確診新冠，預計將需要自我隔離5日。當地國會大選在即，希普金斯所屬工黨在民調中落後，如今確診更無法協助競選，估計可能影響選情。

新西蘭超市AI食譜工具「崩壞」輸入非食材推薦有毒菜式 【下一頁】

https://dynamic.hket.com/article/71f3

希普金斯競選團隊以他身體抱恙為由，取消周日的競選活動。發言人表示，希普金斯上周六（9月30日）起出現發冷及感冒病徵，檢測後確診，將會隔離5日，或檢測呈陰性反應。發言人透露，希普金斯將透過視像會議工具Zoom維持執行公務。

希普金斯亦在社交平台發文，表示他會嘗試以遙距形式繼續參與競選活動，對自己確診感可惜，選擇隔離是因為他不希望傳染任何人。新西蘭已取消強制隔離，希普金斯遵從醫囑自我隔離。

新西蘭船倉破紀錄近千萬成交 無得過夜或沖涼 【下一頁】

新西蘭將在10月14日舉行大選，提前投票已在上周三（9月27日）開始。工黨在最新民調中受挫，支持度僅得26.5％ ，中間偏右的新西蘭國家黨以31.9％支持度領先。

雖然工黨可能選情落後，但上周二（9月26日）舉行的候選人辯論中，希普金斯表演備受好評。如今希普金斯因確診被迫無法親身參加競選活動，可能影響原來已有改善的聲勢。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：吳漢培