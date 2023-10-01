【停運危機】兩院及時通過臨時撥款法案 美國政府避過停擺

美國參議院在美國東部時間10月1日（周日）凌晨前，以88票對9票通過眾議院版的臨時撥款法案，並於總統拜登（Joe Biden）簽署後正式生效，令美國政府暫時得以擺脫10月1日起停運的危機。法案將提供45天短期撥款至11月17日，但邊境措施及烏克蘭援助資金則不在其中。

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美國眾議院先於9月30日（周六）通過臨時撥款法案，此次眾議院的共和黨人成功拉攏民主黨支持眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）提出該法案，表決時以335票贊成、91票反對獲通過，當中90票反對來自共和黨。拜登表示，歡迎國會避免政府關門，但呼籲迅速批准對烏克蘭的援助。

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若今次的臨時撥款法案未獲通過，將導致美國聯邦政府在美國東部時間10月1日凌晨零時1分起的財政年度落入停運，屆時美國所有國家公園都將關閉，證券管理委員會（SEC）亦將暫停大部分監管活動，且影響約400萬名聯邦雇員的薪資發放。

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記者：鄭昊彤