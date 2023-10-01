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新加坡派11億坡元助當地家庭抗通脹 每人相當獲1146元現金補貼

環球政經 18:46 2023/10/01

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新加坡政府推出11億坡元（約63億港元）的生活費援助方案，以紓緩本地家庭應對生活費上漲的負擔，包括協助應對較高的公用服務賬單和即將來到的碳稅上升，亦會為低至中收入家庭提供更多協助。

 

 

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當局新公布的生活費援助方案中，包括向250萬名合資格新加坡成年人派發額外最多200坡元（約1146港元）現金補貼，該筆款項將於今年12月發放，若計上同時派發的原有的保障計劃現金補貼，屆時合資格新加坡成人將獲最多800坡元（約4584港元）現金。

 

除此之外，每戶家庭2024年1月可領取的社理會鄰里購物券，也會從300坡元（約1719港元）增至500坡元（約2865港元）。低收入家庭另外亦將獲50坡元公共交通補貼券。



 

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新加坡副總理兼財長黃循財表示，政府承諾協助新加坡人渡過如此不明朗的時期，當地家庭仍在應對許多地方價格上升的影響。他另外預期，今年不會出現經濟衰退。

 

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記者：鄭昊彤

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