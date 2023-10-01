新加坡派11億坡元助當地家庭抗通脹 每人相當獲1146元現金補貼

新加坡政府推出11億坡元（約63億港元）的生活費援助方案，以紓緩本地家庭應對生活費上漲的負擔，包括協助應對較高的公用服務賬單和即將來到的碳稅上升，亦會為低至中收入家庭提供更多協助。

【iM人物專訪】專訪雷賢達 若中美關係轉趨緩和 或可扭轉港股估值低殘狀態

當局新公布的生活費援助方案中，包括向250萬名合資格新加坡成年人派發額外最多200坡元（約1146港元）現金補貼，該筆款項將於今年12月發放，若計上同時派發的原有的保障計劃現金補貼，屆時合資格新加坡成人將獲最多800坡元（約4584港元）現金。

除此之外，每戶家庭2024年1月可領取的社理會鄰里購物券，也會從300坡元（約1719港元）增至500坡元（約2865港元）。低收入家庭另外亦將獲50坡元公共交通補貼券。







【延伸閱讀】大行報告：7月壽險保費收入強勁 首選中國太保 潛在升幅67%，請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

新加坡副總理兼財長黃循財表示，政府承諾協助新加坡人渡過如此不明朗的時期，當地家庭仍在應對許多地方價格上升的影響。他另外預期，今年不會出現經濟衰退。

【溫股知新】利淡因素未解除 假期前勿太進取

【青姐話】多事之秋 好淡隻揪

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：鄭昊彤