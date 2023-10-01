【中國經濟】財新中國9月服務業PMI降至50.2 再創年內新低

中國服務業PMI已經連續九個月位於擴張區間，但亦連續兩個月刷下年內新低，9月財新中國服務業PMI降至50.2，較上一月回落1.6個百分點。同月財新中國綜合PMI亦下降0.8個百分點至50.9，同為年內最低。





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對比先前國家統計局公布，今年9月服務業商務活動指數為50.9，結束五個月連跌，財新中國服務業PMI的走勢與國家統計局PMI並不一致。按分項數據，服務業供求擴張速度明顯放緩。9月服務業經營活動指數和新訂單指數連續9個月高於榮枯線，但均錄得近9個月新低。





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海外遊客數量增多，海外訂單微增，新出口訂單指數經歷8月的微降後，9月出現回升。有部分企業亦反映，整體需求比預期疲弱。企業與市場供求的緩慢擴張保持一致，放緩了用工擴張的步伐。

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記者：鄭昊彤