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澳門9月博彩收入錄149億澳門元 按年增逾4倍 按月跌13％

股樓投資 17:20 2023/10/01

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澳門博彩監察協調局公布，9月博彩收入149.37億元（澳門元，下同），按年上升4.04倍，且已連續9個月錄得按年上升，按月則下跌13.22%。今年首9個月，博彩收入總共1289.47億元，按年增長3.05倍。

 

 

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對比上一月，澳門8月份幸運博彩毛收入為172.13億元，按年增長6.86倍，按月升3.3%，創下2020年1月疫情後單月新高，相當於2019年8月的70.9%。

 

 

 

 

【延伸閱讀】大行報告：港交所核心收入乏增長 維持減持評級 降目標價至251元，請按【見下頁

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花旗早前表示，9月份惡劣的天氣導致賭收下降，另以9月賭收作為澳門近月賭收的下限基準，因此對11月的賭收預測由150億元上調至160億元，12月預測由170億元上調至175億元。該行對全年澳門賭收預測為1,815億元，相當於2019年水平的約62%。

該行亦料，在國慶黃金周的推動下，澳門10月份的賭收高達190億元，在黃金周（10月1至6日）假期期間的日均博彩收入約為7.65億澳門元，而10月餘下日子的日均賭收約為5.75億澳門元。 

 

 

 

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記者：鄭昊彤

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