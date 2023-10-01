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英財相料削福利預算 為減稅政策鋪路

環球經濟金融 12:38 2023/10/01

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英國財相侯俊偉（Jeremy Hunt）預告，可能在預算中削減社會福利開支，為將來的減稅政策鋪路，並指現時的福利系統明顯已失效。他指政府亦會提供更多協助，幫助更多民眾重新投身職場。

英次季GDP維持0.2%增長 擺脫G7包尾 【下一頁】

侯俊偉上周六（9月30日）受訪時指出，如今英國每年多達10萬民眾離開職場開始領取福利，而且無被要求再尋新工作。他認為如此情況出現反映，英國的福利制度已經失去作用。

侯俊偉稱社會福利政策應該軟硬兼施，而且現時其實無職位不足問題，政府需要更多措施協助民眾重新返回就業市場。

同時，侯俊偉指政府現時不具備思考減稅環境，可能需要福利預算犧牲才有望開始討論減稅。他反稱現時需要思考，有何措施能讓政府達致有力負擔低稅率。

英放寬金融規管刺激投資 銀行及保險業受惠 【下一頁】

侯俊偉早前表明， 11月公布的秋季預算中將不會有任何減稅措施。不過，英國大選預計在2024年舉行，侯俊偉相信會在明年春天預算中提出減稅。

保守黨大會於周日（10月1日）展開，多位保守黨領袖促請侯俊偉開始減稅。前首相卓慧斯（Liz Truss）表示，當英國民眾財政負擔加重，政府應考慮降低他們的稅預負擔，認為現時英國高稅環境是當地經濟陷入停滯的原因。

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責任編輯：吳漢培

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